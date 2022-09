Trinkwasser für alle

Wasser, aber nicht zum Trinken: Der sogenannte Fischbrunnen an der Bahnhofstraße muss wohl einem Bauvorhaben weichen. Der Standort erscheint vielen für einen öffentlichen Trinkbrunnen aber gut geeignet. © Andrea Jaksch

Die Grünen im Gemeinderat wollen möglichst schnell öffentliche Trinkbrunnen einrichten lassen. Unterstützung bekommen sie unter anderem vom Seniorenbeirat.

Gauting – „Unsere Sommer werden immer heißer, Hitzewellen häufiger.“ Vor diesem Hintergrund stellt Dr. Michaela Reißfelder-Zessin, Referentin für Soziales, Familien und Inklusion im Gautinger Gemeinderat, mit der Grünen-Fraktion einen Prüfantragfür die Einrichtung von barrierefrei zugänglichen Trinkwasserbrunnen im Hauptort Gauting, allen Ortsteilen sowie an den Schulen.

Ein Thema, das alle betrifft. Vor allem für Senioren und Seniorinnen werden die heißen Sommer „immer risikoreicher, wenn sie nicht ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen“, warnt Reißfelder-Zessin. Die Einrichtung öffentlicher Trinkbrunnen diene daher der Daseins-Fürsorge. Denn insbesondere Kinder und ältere Mitbürger mit weniger Durstempfinden müssten bei Hitze im Sommer genug trinken. Wassermangel führe zu Dehydratation „mit schwerwiegenden gesundheitlichen Risiken wie Kreislaufproblemen, Verwirrtheit und weiteren Folgen eines gestörten Wasser-Elektrolyt-Haushalts“.

Darüber hinaus beruft sich die Gautinger Gemeinderätin auf Artikel 16 einer EU-Richtlinie von 2020: Demnach „wird Kommunen und Städten bis zum 1. Januar 2023 Zeit gegeben, individuelle Konzepte zum Aufstellen öffentlicher Trinkbrunnen zu erarbeiten“. Ziel „ist hierbei auch, das Wasser wieder als öffentliches Gut anzusehen und nicht als Handelsware“, heißt es in der Begründung des Grünen-Antrags. Diese EU-Richtlinie sei zudem „eine Werbung fürs öffentliche Trinkwasser“. Der Konsum des lokalen, qualitativ hochwertigen Leitungswassers sei sozial-ökologisch sinnvoll. Deshalb müsse „der Zugang zu Trinkwasser für alle Menschen in Deutschland so einfach wie möglich sein“, zitiert Reißfelder-Zessin Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Mehrere Studien belegten, dass der Konsum von qualitativ hochwertigem Wasser aus Leitungen kaum oder gar keinen ökologischen Fußabdruck hinterlasse. Der Transport von teurem Mineralwasser aus Italien oder Frankreich in Lkw werde so reduziert, das Schleppen von Kisten entfalle. Und jeder könne sich das öffentliche Trinkwasser leisten, erklärt die Grünen-Gemeinderätin.

Barrierefrei zugängliche Trinkwasserbrunnen soll es laut Antrag an den Schulen, an öffentlichen Plätzen und an Bahnhöfen im Hauptort Gauting, in Stockdorf und allen weiteren Ortsteilen geben. In Kooperation mit dem Würmtal-Zweckverband und auch interessierten Nachbargemeinden solle die Verwaltung deshalb bis Dezember und noch vor den Haushaltsberatungen überprüfen, wo öffentliche Trinkwasserbrunnen installiert werden können und wie hoch die Förderung wäre. Bereits am 27. September soll der Grünen-Antrag im Gemeinderat auf der Tagesordnung stehen.

„Wie am Gardasee“ sollten auch in Gauting Trinkwasserbrunnen installiert werden, hatte der Seniorenbeiratsvorsitzende Dr. Klaus Wagner schon im Juli gefordert. Sobald der Fischbrunnen an der Ecke Bahnhof-/Bergstraße für das dortige Bauvorhaben abgebaut werde, könne dort einer installiert werden, „wo man hygienisch nur den Mund aufsperrt, um direkt vom Wasserstrahl zu trinken“, hatte damals Sebastian Fuchsberger erläutert. Die Gautinger Arbeitsgruppe „Innenstädte beleben“, der Fuchsberger angehört, zieht am selben Strang: Via Fördermittel sollen in Gauting nicht nur Ruhe- und Mitfahrer-Bänke oder neue Radbügelständer installiert werden, sondern auch Trinkwasserbrunnen.

Christine Cless-Wesle