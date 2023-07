Sinkender Wasserpegel: Unterbrunner sind in Sorge um ihren Weiher

Von: Volker Ufertinger

Der Wasserpegel im Unterbrunner Weiher sinkt, das ist nicht zu übersehen. © privat

Der Unterbrunner Weiher versandet zusehends, das macht vielen Bürgern Sorge. Doch die Behörden geben Entwarnung.

Unterbrunn – Der Unterbrunner Weiher spielt für das Dorf eine wichtige Rolle. Viele erfreuen sich am Anblick, deshalb sind auch einige Bänke am Ufer zu finden. Außerdem stellt er ein schönes ökologisches Habitat dar. Und Löschwasser für die Feuerwehr liefert er auch. Sollte also ein größerer Brand Unterbrunn heimsuchen und das Wasser aus dem Hydranten nicht genügen, müssten die Einsatzkräfte auf Wasser aus dem Weiher zurückgreifen, der vom Reßbach gespeist wird.

Insofern ist es verständlich, dass einige Unterbrunner die Entwicklung der vergangenen Wochen mit Sorge beobachten. Nach und nach hat sich der Pegel immer weiter gesenkt. Inzwischen scheint das Gewässer kurz vor der Verlandung zu stehen. „Nicht mehr lang, und das Biotop ist kaputt“, heißt es hie und da. Und was ist, wenn ein größerer Brand kommt? Auszuschließen ist das nie.

Ferdinand Männer ist einer von drei Pächtern des Weihers, die das Gewässer ehrenamtlich pflegen und erhalten. Auch ihm gefällt natürlich nicht, dass der Pegel seit einigen Wochen sinkt und sinkt. „Was die wirkliche Ursache ist, kann man schwer sagen“, erklärt er. Eine akute Bedrohung für die Tiere sieht er noch nicht, auch wenn die Wasserfläche abnimmt. „Es gibt keine toten Fische, der Besatz ist noch nicht gefährdet.“ Das hänge auch damit zusammen, dass sich im Unterbrunner Weiher vor allem Karpfen tummelten, die relativ genügsam seien. Männer ist auch Kommandant der Feuerwehr. Dass der Löschwasserweiher kleiner wird, beunruhigt ihn nicht wirklich. „Wir haben ein sehr, sehr gutes Hydrantennetz.“

Auch der zweite Pächter des Weihers, Sebastian Schönberger, seines Zeichens zweiter Kommandant der Feuerwehr, sieht die Lage nicht dramatisch. Er vermutet als Grund die allgemeine Wetterlage. „Ich habe gehört, dass der Juli der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war“, sagt er. „Das merkt man eben auch bei uns.“ Er verweist im Gegenteil darauf, dass im Kampf gegen Schlamm und Schlick Erfolge erzielt werden. Das, was die Gemeinde Berg für den Höhenrainer Weiher erwägt, nämlich Quarzsand auszubringen, wird in Unterbrunn schon seit etwa einem Jahr praktiziert. Es stellt eine gute Alternative zu weiterem Ausbaggern dar. Einmal pro Woche verteilen die Pächter das Mittel. „Ich kann es nicht mit Zahlen belegen, aber ich habe den starken Eindruck, dass es deutlich besser wird“, so Schönberger.

Die Gemeinde Gauting beobachtet die Situation, ist aber gelassen. „Die Lage beim Thema Artenschutz ist unbedenklich“, teilt Michaela Thiel mit, Umweltreferentin im Rathaus und mit den Weiherpächtern im engen Kontakt. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt war mit dem Unterbrunner Weiher noch nicht befasst. „Er ist kein kartiertes Biotop und daher nicht in unserer Zuständigkeit“, sagt Stefan Diebl, Sprecher des Landratsamts. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim hat sich ein Bild von der Situation vor Ort gemacht und teilt mit: „Ursächlich ist aus unserer Sicht die lange Phase mit zu wenig Niederschlag in weiten Teilen Bayerns.“ Da der den Weiher speisende Reßbach „im Wesentlichen“ trocken gefallen sei, sinke der Wasserspiegel. „Wir hoffen, dass die örtlich vorhergesagten Niederschläge und kühleren Temperaturen die Lage etwas entspannen.“ Es dürfte eine Hoffnung sein, die viele Unterbrunner teilen.