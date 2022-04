Kinder-Gefühle auf Papier: Malworkshop für ukrainische Kinder

Unterstützen Kinder aus der Ukraine beim Kreativsein: Kunsttherapeutin Yvonne Schneider in ihrem Reismühl-Atelier und der Bundesfreiwilligendienstleistende Tim Bocksberger. © Dagmar Rutt

In einem Mal-Workshop des Kreisjugendrings in Gauting verarbeiten ukrainische Kinder teilweise ihre Kriegstraumata. Über traurige, aber auch hoffnungsvolle Motive.

Gauting – „Das tut mir richtig weh“, sagt Kunsttherapeutin Yvonne Schneider. Die Malerin präsentiert die Bilder ukrainischer Kinder, die bei ihr im Gautinger Reismühl-Atelier entstanden sind. Tim hat an seiner Staffelei ein komplett geschwärztes Haus gezeichnet, über dem ein Wurfgeschoss fliegt. Ein siebenjähriges Mädchen hat in dem vom Kreisjugendring organisierten Workshop ihr Kriegstrauma verarbeitet: In ihrem plastischen Gemälde steht ein Mädchen mit langem schwarzem Haar und Hund ratlos am Fenster mit Blick auf den dunklen Nachthimmel.

Manche Motive sind traurig, das Projekt aber bewirkt Positives. „Es ist das erste Mal, dass die Kinder etwas ganz anderes machen können: Die haben sich schon sehr darauf gefreut“, sagt Tim Bocksberger. Der Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdi) weiß, wovon er spricht. Denn Bocksberger, Sohn einer schon vor knapp drei Jahrzehnten ausgewanderten Russin, ist zweisprachig aufgewachsen und kümmert sich um die aus der Ukraine geflohenen Kinder, die in der Possenhofener Jugendherberge untergekommen sind. Beim Ferienprogramm ist der Bufdi aus Pöcking als Übersetzer dabei. Die meisten Kinder, die die dem Horror in ihrer Heimat entflohen sind und jetzt im Landkreis leben, seien traumatisiert und „anfangs ganz schüchtern“, erzählt Bocksberger.

Den Workshop unterstützt ehrenamtlich auch eine aus Charkiw geflohene Psychologin. Mit ihrer Tochter Katja (3) wohnt sie in einem Starnberger Privathaushalt. Die kleine Katja greift sofort zu den Kreidefarben und malt drauf los. „Beim Malen kann man keine Fehler machen“, ermuntert Gastgeberin Yvonne Schneider die sieben Kinder. Denn Malen sei „nur ein anderes Wort für Fühlen“, erläutert die Kunsttherapeutin – und Bocksberger übersetzt sofort. „Damit eine ruhige Atmosphäre entsteht“, hat Schneider die Gruppe mit insgesamt zwölf ukrainischen Kindern in zwei Gruppen eingeteilt. „Es gibt unendlich viele Farben“, demonstriert die Malerin anhand einer Palette.

Und dann geht‘s los: Mischa (9) will an seiner Staffelei unbedingt einen Drachen malen: Exakt kopiert er den giftgrünen Drachen, den ihm die Kunsttherapeutin auf dem Smartphone zeigt. Dennis (5) gelingt wiederum ein Spiderman mit feuerrotem Kopf und gelben Augen, über denen grelle Blitze leuchten. „Das ist eine Pizza“, freut sich Angelina (9) an ihrem bunten, akkurat gemalten Werk mit den roten riefen Kirschtomaten. Denn Pizza esse sie so gern, übersetzt Bocksberger. Mascha (7) malt in diesem Workshop gleich drei Bilder: Auf den ersten beiden dominieren die düsteren Farben schwarz und dunkelbraun: In der Mitte entdeckt die Betrachterin ein feuerrotes gebrochenes Herz.

Doch es gibt auch Hoffnung bei diesem Kinderworkshop: Auf ihrem dritten Bild hat die Siebenjährige einen sonnengelben lichten Wüsten-Hintergrund mit grünen Kakteengewächsen gemalt.