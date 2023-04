Lkw-Fahrer beschädigt Brücke am Pippinplatz: S6 stellt Betrieb zeitweise ein

Von: Volker Ufertinger

Nichts ging mehr: Gut eine Stunde war der Betrieb der S6 am Dienstag eingeschränkt. © Hans Moritz

Wegen eines Unfalls in der S-Bahnunterführung am Pippinplatz war der Verkehr der S6 am Dienstagnachmittag zeitweise eingeschränkt.

Gauting - Wie die Gautinger Polizei mitteilt, hatte ein Bulgare (41) aus München, der mit einem Lkw samt Anhänger unterwegs war, kurz nach 16 Uhr die Höhe der Brücke falsch eingeschätzt. Bei der Durchfahrt von der Pippinstraße her lösten sich einige, faustgroße Steine. Der Fahrer flüchtete, konnte von der Polizei jedoch gestellt werden. Die Bahn stellte aus Sicherheitsgründen den Betrieb der S6 ein. Erst musste ein Statiker Untersuchungen anstellen. Nachdem dieser bestätigt hatte, dass die Brücke standhält, wurde sie für den Verkehr wieder freigegeben. Die näheren Umstände sind momentan noch unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens.