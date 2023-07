Mit Oldtimern und Django 3000: Unterbrunn feiert 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Feuer löschen anno dazumal: Viele prächtige Oldtimer waren am Wochenende in Unterbrunn zu bewundern. © Andrea Jaksch

Unterbrunn präsentierte sich am Wochenende in Höchstform: Beim Fest zum 150. Jubiläum der Feuerwehr machten viele mit. Höhepunkt war der Festumzug.

Unterbrunn – Über das gesamte Wochenende feierte Unterbrunn das 150-jährige Bestehen seiner Feuerwehr. Nach einem Open-Air mit der Band „Django 3000“ am Freitagabend am Maibaum mündeten die Festivitäten am Samstag in 20 Jahre Oldtimerclub und Familienprogramm der Kinderfeuerwehr und am Sonntag in den ökumenischen Gottesdienst im Pfarrgarten – absoluter Höhepunkt war der Festzug.

„Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“: Mit 27 Mann und einfachsten Gerätschaften startete am 24. April 1873 die Unterbrunner Wehr, erinnerte Kommandant Ferdinand Maenner in der Festschrift. Am 34 Grad heißen Samstagmittag war auf der Wiese beim Weiher hinterm Festzelt reger Betrieb. Überall hatten die momentan 34 Aktiven im Biergarten kühlende Spritzwände aufgebaut. Vor dem Getränkestand bildeten sich lange Schlangen. Im Zelt hatten Alexandra Heb und Rebecca Möcks eine Bastelecke der Unterbrunner Kinderfeuerwehr aufgebaut. Es gab feuerrote Helium-Ballons – und eine von Noah entworfene Holzhaus-Wand, an der die Kleinsten mit dem Wasserschlauch Löschen spielten.

Der älteste Löschwagen des Landkreises mit Drehleiter aus dem Jahr 1954 hätte ersteigert werden können, es kam aber kein ausreichendes Mindestangebot. Unser Bild zeigt (v.l.) Eigentümer Johann Geiger und Auktionator Ernst Wiedemann. © Andrea Jaksch

Der Oldtimer-Club, der sein 20-Jähriges feierte, hatte eine große Show mit historischen Fahrzeugen zusammengestellt. Ein Hingucker war das Automobil Marke Eigenbau mit Fahrgestell aus den Zwanzigern und historischem 15-PS-Motor von Hermann Geiger. Der ehemalige Kommandant und „heimliche Bürgermeister“ von Unterbrunn war mit dem ratternden Gefährt auch beim Festumzug dabei.

Beeindruckend war das Bild mit den Nachbar-Feuerwehren mit ihren Fahnen-Abordnungen am Sonntag beim ökumenischen Gottesdienst in der Idylle des Unterbrunner Pfarrgartens. Mit der biblischen Geschichte vom Sämann, dessen Saat nicht immer aufging, schlug der evangelische Pfarrer Klaus Steuer den Bogen zur Unterbrunner Wehr. Denn im Gegensatz zum Sämann arbeiteten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute geordnet, damit im Notfall „jeder Handgriff sitzt“. Und damit sich der eine auf den anderen verlassen könne, „wird die Gemeinschaft gepflegt“. Im Gegensatz zum biblischen Sämann „sind Sie nicht allein“, so der Geistliche. Gott streue großzügig Liebe und Barmherzigkeit – und verlange „Achtsamkeit für seine Schöpfung“. Doch vieles falle nicht mehr auf fruchtbaren Boden, erinnerte der Pfarrer an die „Arche Noah“ der Christen sowie zahlreiche Kirchenaustritte.

Die Unterbrunner Wehr ehrte einige Mitglieder: (v.l.) Vorstand Thomas Walser, Kreisbrandrat Helmut Schweickart, Hermann Geiger, Korbinian Röckenschuß jun., Peter Schröfl jun., Sebastian Schönberger, Hermann Michl jun. (für sein Engagement beim Fest und Feuerwehrhausbau), Christian Kienast, Andreas Gunesch und Kommandant Ferdinand Maenner. © Andrea Jaksch

Beim finalen Festzug mit Blaskapelle ging es am Sonntagnachmittag hoch her: Mit dabei waren 44 Traditionsvereine aus der Region und Landrat Stefan Frey und Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger in Pferdekutschen, ebenso die beiden Pfarrer Klaus Steuer und Thomas Ruf vom Pfarrgemeindeverbund Weßling. Sonderapplaus ernteten Kinder in Blumen geschmückten Leiterwagen des Gartenbauvereins Unterbrunn, die Kinderfeuerwehr und Geiger in seinem historischen Gefährt.

Ehrungen gab es auch. Für 25 Jahre Feuerwehrdienst zeit wurden geehrt: Christian Kienast, Andreas Gunesch, Peter Schröfl jun., Sebastian Schönberger, Korbinian Röckenschuß jun. und Thomas Walser ausgezeichnet. Für Hermann Geiger beantrage er die Bayerische Ehrenmedaille sowie die silberne des Kreisfeuerwehrverbands, so Kommadantr Ferdinand Maenner. Eine Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes Starnberg erhielten Thomas Walser und Hermann Michl junior. Christine Cless-Wesle