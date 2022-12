Papaya wird zu groß für Wintergarten: Familie aus Unterbrunn sucht Abnehmer

Von: Volker Ufertinger

Schon reif? Maria Haas (r.) und Marina Pusch, die Ehefrau ihres Enkels, vor der Papaya. Wie man sieht, wird die Pflanze zu groß für den heimischen Wintergarten. © Dagmar rutt

In Unterbrunn steht eine 2,5 Meter hohe Papaya, die eigentlich in den Tropen beheimatet ist. Nun sucht die Pflanze ein neues Zuhause.

Unterbrunn – Eigentlich ist die Papaya in den Tropen daheim. Wer ein bisschen recherchiert, stößt auf Indien, Mexiko und Costa Rica als wichtigste Anbaugebiete. Ein Exemplar jedoch hat den Weg nach Unterbrunn gefunden, und zwar in den Wintergarten von Maria Haas (78). Jetzt muss sie sich schweren Herzens von der Pflanze trennen, denn: Die Papaya ist inzwischen 2,50 Meter hoch und stößt an die Glasdecke.

Das Haus am Ortseingang zieht vor allem im Frühjahr die Blicke der Passanten und Autofahrer auf sich, weil dort Krokusse und Schneeglöckchen üppig blühen. Was kaum jemand weiß: Hinten, im Wintergarten, hegt und pflegt die 78-Jährige einige Exoten, darunter einen Drachenbaum (der aktuell weihnachtlich geschmückt ist), Strelitzien sowie beeindruckende Kakteen. Sorgen macht der Seniorin nur die Papaya, der es über kurz oder lang zu eng wird. Eine Lösung für das Problem gibt es in ihrem Wintergarten nicht. „Ich würde die Papaya an einen liebevollen Pfleger abgeben“, sagt sie. „Der kann sich dann an vielen Früchten erfreuen.“

Setzling aus La Palma mitgebracht - anfangs trug er keine Früchte

Es war vor acht Jahren, als die Unterbrunnerin den Setzling aus dem Urlaub auf den Kanaren mitbrachte, genauer: aus La Palma. Da war er noch ganz klein. Doch im Gautinger Ortsteil angekommen, schoss er rasch in die Höhe. Dass er in einem relativ kleinen Topf kam, hinderte ihn nicht daran. Zum Bedauern der Unterbrunnerin trug er anfangs keine Früchte. „Das hat ein bisschen gedauert“, erzählt sie. „Aber dann kamen umso mehr.“ Allein dieses Jahr hat die Familie sieben Stück geerntet.

Wenn eine Papaya erntereif ist – zu erkennen an der gelben Farbe und dem weichen Fruchtfleisch – kommt sei runter. „Ich schäle sie und dann teilen wir“, erzählt die Rentnerin. Gekocht, wie dies etwa in der asiatischen Küche der Fall ist, wird die Papaya in Unterbrunn nicht. „Wir essen sie so, das ist allen das Liebste.“ Was Maria Haas ein wundert: Die Früchte haben, anders als die im Supermarkt, keine Kerne. „Aber auf die kann ich auch gut verzichten.“

Wer Interesse an der Papaya hat, sollte über einen hohen Raum mit viel Lichteinstrahlung verfügen. In Unterbrunn war das der Fall, der Wintergarten war nach Süden ausgerichtet. Interessenten melden sich im neuen Jahr per Mail in der Redaktion unter gauting@starnberger-merkur.de. vu