Grundschule Stockdorf: Günstige Ventilatoren statt teure Lüftungsanlagen

Von: Volker Ufertinger

Bei der Sanierung der Grundschule Stockdorf entstand unter anderem ein neuer Werkraum, den die Gemeinde (hinten li. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger) mit Verwaltung und Schulleiterin Babett Bauer (hinten re.) einweihte. Was die Belüftung angeht, hat man sich jetzt für die sparsamere Variante entschieden. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Der Sparkurs der Gemeinde hat Folgen: Die Klassenzimmer der Grundschule Stockdorf werden zur Belüftung lediglich mit Ventilatoren ausgestattet.

Gauting – Die Grundschule Stockdorf wird derzeit umfassend modernisiert. Laut Gemeinderatsbeschluss sollen über drei Jahre hinweg sechs Millionen Euro in die Sanierung gesteckt werden. Bei der Frage der Belüftung hat sich der Haupt- und Finanzausschuss in der jüngsten Sitzung für die günstigere Variante entschieden. Die zwölf Klassenzimmer werden nur mit Ventilatoren entlüftet und nicht mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT), die an der Decke zu installieren wären. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger machte deutlich, dass dies den knappen Kassen geschuldet ist. „Wir müssen bitte realistisch bleiben“, sagte sie. „Wir können im Moment nur schauen, gute, aber bezahlbare Lösungen zu finden.“

Die Lüftungsanlagen kosten 435.000 Euro

Eine fest installierte RLT-Anlage mit Wärmerückgewinnung wäre gewiss eine komfortable Lösung. Sie wird auch staatlich gefördert. Aber: Die Förderung läuft im Sommer aus. „Und wir sind nicht sicher, ob wir es bis dahin schaffen“, so Kössinger. Es besteht also die reale Gefahr, dass die Gemeinde auf Gesamtkosten von 435 000 Euro sitzen bleibt. Die Förderung, wenn man denn rechtzeitig fertig würde, läge bei 350 000 Euro. Was auf jeden Fall hinzukäme: Die Kosten für die Installation neuer Unterdecken lägen bei 190 000 Euro.

Kosten für die Ventilatoren: 25.000 Euro

Dass eine Lüftung nötig ist, steht außer Frage. „Das ist immer schon Thema gewesen, nicht erst seit Corona“, so die Bürgermeisterin. Stellt sich also die Frage, welche Alternative es gibt. Die Wahl der Verwaltung fiel auf Inventer Ventilatoren. Klar ist: Sie haben nicht dieselbe Qualität, da weder Frischluftversorgung noch Wärmerückgewinnung stattfindet. Aber: Sie sind deutlich günstiger. Sie Anschaffung für die zwölf Klassenzimmer liegt bei 25 000 Euro.

So mancher hatte Zweifel an der Spar-Version. Tobias McFadden (Piraten) etwa wusste aus seiner beruflichen Erfahrung zu berichten, dass der Begriff „Inventer“ lediglich eine Marke bezeichnet und dass diese im allgemeinen nicht funktioniert. „Das habe ich schon x-mal erlebt“, erklärte er. Er war auch der einzige, der gegen die Ventilatoren stimmte.

Andere träumten von einer Lärmschutzdecke. Dass sie sinnvoll wäre, gab auch die Bürgermeisterin zu. „So etwas ist schon ein Segen, da brauchen Sie nur die Lehrer zu fragen. Das wäre sicher keine schlechte Investition.“ Voraussetzung ist allerdings die Installation von RLT-Anlagen, denn nur in diesem Fall sind die Decken zu erneuern. Und die Kosten für eine Lärmschutzdecke kämen noch einmal oben drauf.

Als sich die Diskussion in diese Richtung zu entwickeln drohte, schritt Kössinger ein. „Wir werden mindesten 2023 und 2024 den Gürtel enger schnallen müssen.“ Sie erinnerte an die Gemeinde Gilching, die sogar ihre Klausur abgebrochen hat, weil sich herauskristallisiert hat, dass man kein Geld hat, um neue Projekte anzustoßen. Dem schloss sich das Gremium an. „Ich glaube, in diesem Fall können wir uns guten Gewissens für die günstigere Variante entscheiden“, erklärte Maximilian Platzer (CSU).

