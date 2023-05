In der Remise von Schloss Fußberg: Verena Friedrich zeigt ihre Installationen und Fotos

„Elemental dialogues“

Bis 11. Juni sind Werke von Verena Friedrich in der Remise von Schloss Fußberg zu sehen. Sie sind originell, beeindruckend - und immer naturverbunden.

Gauting – Eine lichte, filigrane Installation aus 800 weißgrauen Pusteblumen schwebt seit Donnerstag vom hohen Gebälk der Schlosspark-Remise. Die Gautinger Künstlerin Verena Friedrich hat diese einmalige Installation eigens für die Jahreskunstausstellung des „15. Kleinen Sommerfestivals“ im „Haus der Künste“ kreiert. „Das ist ein ganz besonderer Raum“, sagte die Künstlerin bei der Vernissage in der denkmalgeschützten Schlosspark-Remise. Während der diesjährigen Konzertreihe werden die Bilder, Objekte und Installationen von Verena Friedrich unter dem Titel „elemental dialogues“ zu sehen sein.

Die Künstlerin wohnt in Gauting und Fuerteventura

Aus der Natur bezieht die Künstlerin, die in Gauting und Fuerteventura lebt, ihre Inspiration. Exklusiv für Gauting hat sie ihre kreisrunde Installation aus insgesamt 800 Pusteblumen kreiert. „Ich habe gezittert, bis das fragile Objekt da oben am Balken der Remise hing“, erzählt die Grafikerin und Fotografin. Denn schon der Transport von ihrer nahen Wohnung am Wiesenhang war eine Herausforderung: „Damit die Samen nicht davonfliegen, mussten die Pusteblumen gepflückt werden, bevor sie aufblühen.“

Apropos Blumen: Geradezu magnetisch zieht ein großformatiges blaues Bild an der weiß gekalkten Wand die Besucher in den Bann. Verfremdete Blüten der blühenden Goldrute am Wiesenhang vor ihrer Gautinger Haustür haben die Künstlerin zu diesem grafischen Werk inspiriert. „Im Flow“ entstand aus ihrer ursprünglich drei Meter langen Papierschnitt-Installation das gelungene Kleinobjekt aus Finnpappe mit Schattenwurf an der weißen Kalkwand der Remise.

Eine große Faszination üben offenbar auch „Lost Places“ auf die Gautingerin aus, also vergessene, dem Verfall preisgegebene Orte. Davon zeugen Fotos von riesigen verlassenen Bunkeranlagen in den Wäldern bei Berlin und Landsberg. Man sieht: Die Natur hat sich die nur mehr von Graffiti-Sprayern genutzten Bunkermauern längst zurückerobert. Einen von Verena Friedrich kreierten Kreis aus Trockenmoos interpretierte Kunsthistorikerin Dr. Ingrid Gardill bei der Eröffnung als „Blick auf unseren Planeten von oben“.

Die international renommierte Künstlerin, deren Arbeiten derzeit in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin hängen, lebt in und mit der Natur“, auch auf ihrem Zweitwohnsitz auf Fuerteventura. Von dort hat Friedrich die Stacheln einer Wüstengestrüpp-Pflanze mitgebracht und aus den Dornen eine stimmige Installation mit Japanpapier kreiert. Nur ein paar Tropfen Wasser genügten, damit das Gestrüpp winzige Blüten ansetzt. Nur als formvollendet kann man die weiße Muschelkugel-Skulptur bezeichnen. Doch von der Ästhetik sollte man sich nicht täuschen lassen. Damit will die Künstlerin auf das Muschelsterben in ihrer Zweitheimat Fuerteventura aufmerksam machen. Christine Cless-Wesle

Die Ausstellung ist bis 11. Juni Freitag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu sehen sowie eine Stunde vor und nach den Konzerten. in der Remise.