Verirrte Senioren stundenlang draußen unterwegs - Feuerwehrler rettet sie

Eine 82 Jahre alte Frau aus Gauting ist in der Nacht zum Montag stundenlang durch die Kälte geirrt. Rund neun Kilometer von zu Hause entfernt, kurz hinter Oberbrunn, half Maximilian Wastian (25) der Dame. Das Verhalten einiger Autofahrer findet Gautings Polizeichef Ernst Wiedemann erschreckend.

Oberbrunn – Wann sie losgelaufen ist, wusste die 82-jährige Gautingerin nicht mehr. Warum sie überhaupt nach draußen ging – auch daran konnte sie sich nicht erinnern. Fest steht: Die Seniorin hatte großes Glück. Als Maximilian Wastian (25) aus Unterbrunn am Montag gegen 6.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit im Starnberger Landratsamt die Frau bemerkte, war sie bereits stundenlang bei Minusgraden draußen unterwegs – bekleidet nur mit einem leichten Jackett, Hose und Schuhen, jedoch ohne Mütze oder Schal.

Von ihrer Gautinger Wohnung aus war die 82-Jährige bis hinter den Ortsausgang von Oberbrunn gelaufen – „das waren bestimmt neun Kilometer“, sagt Gautings Polizeichef Ernst Wiedemann. Die Frau befand sich etwa 500 Meter hinter Oberbrunn am rechten Fahrbahnrand, als Wastian anhielt und sie fragte, ob sie Hilfe brauche. „Die Dame machte auf mich einen verwirrten Eindruck“, erzählt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Sie wusste nicht mehr, von wo sie kam.“ Er schlug der Seniorin vor, sich ins Auto zu setzen. „Ich habe erst einmal die Heizung aufgedreht“, erzählt Wastian. Ihre Antwort: „Sie schickt der Himmel.“

„Wir haben dann versucht herauszufinden, wo sie wohnt“, erzählt Wastian. Da das nicht gelang, brachte er sie schlussendlich zur Gautinger Polizeiinspektion. Die Polizisten kannten die Dame bereits und sorgten dafür, dass sie wohlbehalten in ihre Wohnung gebracht wurde.

„Ein Arzt hat sie untersucht und festgestellt, dass sie nicht unterkühlt ist“, sagt Polizeichef Wiedemann. „Trotzdem war die Situation äußerst riskant. Die Seniorin hätte stürzen oder von einem Auto angefahren werden können.“ Wiedemann und Wastian sind erschüttert, dass niemand der Dame geholfen hat, obwohl einige Autos an ihr vorbeifuhren.

„Wenn ich eine über 80-jährige Frau bei diesen Temperaturen sommerlich bekleidet am Straßenrand sehe, dann sagt mir doch mein gesunder Menschenverstand, dass ich etwas tun muss“, entrüstet sich Wiedemann. „Aber das ist leider unsere Gesellschaft. Keiner interessiert sich mehr für den anderen.“ Dass Maximilian Wastian Montagfrüh die Ausnahme war, kommt nicht von ungefähr: Der 25-Jährige ist Mitglied der Feuerwehren in Unterbrunn und Starnberg. „Als Feuerwehrler gehört es für mich dazu, Menschen zu helfen, die in Not sind“, sagt er – und ärgert sich gleichzeitig darüber, dass vor ihm niemand angehalten hat.

Der 25-jährige Angestellte betreibt mit seiner Familie zudem die „Schönegger Käse-Alm“ in Unterbrunn. Er kam am Montag zwar zu spät zur Arbeit im Landratsamt – „aber wir haben Gleitzeit, also ist das nicht dramatisch“, sagt er. „Meine eigenen Großeltern sind noch recht rüstig“, erzählt Wastian. „Aber man macht sich schon Gedanken darüber, dass sie auch irgendwann in so eine Situation geraten könnten.“ Er würde sich wünschen, das andere dann genauso reagierten wie er.