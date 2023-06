Bayerischer Verwaltungsgerichtshof weist Königswieser Klagen ab

Nach dem Wunsch vieler Königswieser soll die neue Unterführung an der Hauser Straße nicht größer werden. Doch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat der Bahn Recht gegeben.

Unterführung darf breiter gebaut werden

Zwei Klagen gegen die Verbreiterung der Königswieser Unterführung lagen dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vor. Beide sind abgewiesen worden.

Gauting/München – Am vergangenen Donnerstag hat der 22. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs getagt und die beiden Klagen gegen die Vergrößerung der Königswieser Unterführung verhandelt. Jetzt liegt das Urteil vor. Wie die Pressestelle des Gerichts am Donnerstag mitteilte, sind sowohl die Klage der Bürgerinitiative „Gegenverkehr – Für ein l(i)ebenswertes Königswiesen“ als auch von „Königswieser Straße 95 Gauting GbR“ gegen die eisenbahnrechtliche Planfeststellung abgewiesen worden. Aus welchen Gründen, ist noch unklar, momentan liegt nur die reine Entscheidungsformel vor. „Die vollständigen schriftlichen Urteilsgründe werden in den nächsten Wochen folgen“, teilt das Gericht mit.

Für Prozessbeobachter kommt das Urteil nicht überraschend. Der Senat hatte durchblicken lassen, dass die Chancen der Kläger gering sind. Da waren zum einen die Verstöße gegen Fristen und Formalien. Unter anderem hatten es die Anwälte versäumt, in der Klagebegründung ausführlich genug darzulegen, was sie beanstanden. Außerdem äußerten die Richter Zweifel, ob es sinnvoll sei, eine neue Brücke nicht nach dem aktuellen Stand der Technik zu bauen.

Die Planungen für die Sanierung der 1907 errichteten Brücke laufen seit über zehn Jahren. Genauso lang wird das Projekt von den Anwohnern kritisiert. Weil das Bauwerk neun statt sechs Meter breit wird 4,50 statt vier Meter hoch wird, fürchten sie eine extreme Zunahme des Verkehrs. Die Verbreiterung geht auf einen Wunsch des Landratsamts zurück, das hier die Anforderungen an eine Kreisstraße umsetzen will. Aktuell ist der Verkehr durch eine Ampel einspurig geregelt – und so soll es nach dem Wunsch der Königswieser auch bleiben. Seit März verlegt die Bahn bereits Rohre für Gas-, Strom- und Telekomleitungen durch den Damm.

Der Sprecher der Bürgerinitiative, Dr. Matthias Ilg, ist nicht überrascht vom Urteil. „Die Tendenz zur Nichtaufhebung des Planfeststellungsverfahrens ist in der Verhandlung ja schon durchgeblitzt“, sagt er. Ob und wie die BI weiter verfährt, hängt von der Urteilsbegründung ab. „Danach wird sich entscheiden, ob rein juristisch weitere Schritte möglich sind, welche Chancen diese haben und welcher Aufwand dann dahinterstecken würde.“

Überhaupt ist Ilg, zugleich Gemeinderat für die Grünen, gespannt auf das Urteil. „Vielleicht erfahren wir dann auch, warum das Gericht denkt, dass eine Eisenbahnbehörde die Kompetenz hat, eine Straßenplanung zu genehmigen. Und dabei glatt mal Schulkinder und Radfahrer ohne Radweg auf die Fahrbahn der Kreisstraße schickt.“ Ihm hat sich der Eindruck aufgedrängt, dass der Senat die Argumente der Bürgerinitiative kritischer hinterfragt hat als die der Bahn. Während Formfehler der Königswieser bemängelt wurden, sei es der Bahn gestattet gewesen, plötzlich verhandlungsrelevante Dokumente einzuführen. Darunter ein Gutachten aus dem Jahr 1992, das die Baufälligkeit der Unterführung belegen sollte. „Das hat uns niemals vorgelegen und lag auch dem Gericht vermutlich nicht vor.“ Das Landratsamt will sich zum Urteil nicht äußern. Die Bahn hat eine Anfrage unsere Zeitung bislang nicht beantwortet.