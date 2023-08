Neues Leben an der Würm: So soll das neue Quartier in Stockdorf aussehen

Visualisierung bietet erste Einblicke

Am Montag ist der Siegerentwurf für Stockdorf vorgestellt worden. Visualisierungen, die auch im Rathaus aushängen, vermitteln erste Eindrücke.

• Das Preisgericht:

Das Preisgericht bestand aus sieben Fachpreisrichtern. Diese waren Stefanie Seeholzer (Architektin, München, Vorsitz), Franz Damm (Landschaftsarchitekt München), Christoph Staude (Starnberg), Prof. Werner Lang (Architekt, München), Mechtild von Puttkamer (Landschaftsarchitektin, Starnberg), Florian Schmidhuber (Architekt, München), sowie Lisa Yamaguchi (Architektin, München). Hinzu kamen sechs Sachpreisrichter: Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Annette Derksen (Gemeinderätin der Grünen), Markus Deschler (Gemeinderat, FDP), Eva-Maria Klinger (Gemeinderätin, CSU), Prof. Matthias Ottmann (München), Thomas Fleischmann (München). Das Preisgericht tagte am vergangenen Donnerstag, die Entscheidung für den Siegerentwurf war einstimmig.

• Teilnehmer:

Teilnehmer des Wettbewerbs waren: Arge Kartenbau und Lang Architekten (Berlin), Architekturwerkstatt Vallentin (München, Dorfen), Beer Bembé Dellinger Architekten und Stadtplaner (Greifenberg), Bogevischs Büro (München), Boschmann + Feth Architekten (München), Lehmann Tabillon & Castorph Architektur und Stadtplanung (München), MLA + (Berlin, Rotterdam), Oliv GmbH Thomas Sutor (München), Ott Architekten (Augsburg) und Teamwerkarchitekten (München). Auslober des Wettbewerbs war der Eigentümer des Grundstücks, die Santini GmbH. Der Siegerentwurf ging an MLA+ aus Berlin (Preisgeld 52 500 Euro), der zweite Preis ging ebenfalls einstimmig an Kartenbeck und Lang aus Berlin (34 500 Euro).

• Die Leitidee:

Das Konzept des Siegerentwurfs vom MLA + beruht auf der Idee, zwei verschiedene Atmosphären zu vereinen. Die eine ist landschaftlich mit Uferbereich, Grün, starker Vegetation und intensivem Wasserbezug, die andere urban mit hoher Dichte und Nutzungsvielfalt. Dichte Bebauung ist vor allem an der Grundstücksgrenze zur Gautinger Straße geplant. Dahinter, im neuen Quartier in Richtung Würm, entstehen zwei räumliche Schwerpunkte: Eine neue Plaza am Ostufer, als Mittelpunkt des neuen Quartiers sowie das Wohnensemble am Würmufer, bestehend aus fünf Baukörpern. Eines davon, das Bestandsgebäude an der Gautinger Straße 12, wird erhalten, energetisch saniert und ergänzt.

+ Die Würm als Rückgrat: Der Fluss soll für die Stockdorfer begehbar und zugleich ökologisch aufgewertet werden – eine planerische Herausforderung. © Visualisierung: MLA+

• Die Würm

Der Fluss fungiert als verbindendes Element und wird zum Rückgrat der neu bebauen Flächen. „Durch die vorhandene und zum Teil sanierte Brücken werden ausreichend Querungsmöglichkeiten für die neuen Mieter ebenso wie für alle Anwohner Stockdorfs angeboten unterschiedlichste Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten am Fluss integriert“, heißt es im Begleittext. Außerdem sind Maßnahmen zur Renaturierung der Würm vorgesehen, darunter die Reaktivierung des Altarms der Würm. Im östlichen Bereich ist an einen kleinen Teich mit Steg gedacht, Sitzstufen am Fluss sowie im Nordwesten an einen Spielplatz. • Die Wege Als zentrale Wegeverbindung ist die Route zwischen dem Baierplatz, der neuen Plaza über die neue Würmbrücke zum Harmsplatz geplant. „Der Dreiklang kann zum identitätsstiftenden, räumlichen Element sowie ein Ort für ein soziales Miteinander für ganz Stockdorf werden“, so der Begleittext. Entlang der Route findet Verdichtung statt.

• Wohnen West:

Wegen des hohen Versiegelungsgrads widerspricht das Einfamilienhaus dem Zeitgeist. Anspruch der Planer ist es, auf mehreren Geschossen die Qualität eines Einfamilienhauses herzustellen. Die Bauweise soll möglichst klimaschonend sein. Jede Wohneinheit soll einen offenen Wohn- und Essbereich mit Ausblick ins Würmtal bieten. Die Versiegelung liegt laut Auslobung bei maximal 700 Quadratmetern auf der 17 Quadratmetern umfassenden Westfläche.