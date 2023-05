Weltmeisterschaft im Plattln: So lief der Kampf und den Bayerischen Löwen

Beste Stimmung: Zahlreiche Besucher kamen an Christi Himmelfahrt ins Festzelt an der Leutstettener Straße, um der Weltmeisterschaft im Schuhplattln beizuwohnen - dem Bayerischen Löwen. © Andrea Jaksch

Wer ist der beste Plattler im ganzen Land? Wer kann am besten Dirndlrahn? Das wurde am Donnerstag in Gauting ermittelt, mit Gästen aus Nordamerika.

Gauting – Im Festzelt an der Leutstettener Straße in Gauting feiert der Isargau mit seinen rund 60 Vereinen noch bis zum Sonntag sein 90. Gaufest. In diesem Rahmen wetteiferten an Christi Himmelfahrt die besten Schuhplattler und Dreherinnen aus den einzelnen Trachtengauen beim Preisplatteln um den Bayerischen Löwen.

300 Teilnehmer kamen dafür zum Wettbewerb nach Gauting, manche waren sogar extra aus den USA angereist. Auf dem Vorplatz vor dem riesengroßen Festzelt herrschte Jahrmarktatmosphäre. In der Luft lag ein Hauch von Zuckerwatte, und zahlreiche Lebkuchenherzen, zum Teil mit süßen Vatertagsgrüßen, baumelten an bunten Bändern am Verkaufsständer direkt am Eingang. Daneben priesen Trachtler ihre Waren an: silberne Broschen, Haarspangen, Dirndlstoffe oder auch Messer mit Hirschhorngriffen konnten die Besucher in den zahlreichen Auslagen bewundern.

Volle Konzentration: Mehr als Teilnehmer nahmen am Donnerstag am „Bayerischen Löwen“ teil. © Photographer: Andrea Jaksch

Im Zelt ging es unruhig zu. Adäquat und sorgfältig gewandet standen die Wettbewerbsteilnehmer in Gruppen beieinander. Die Preisrichter riefen eine Startnummer nach der anderen auf, worauf sich die Wettbewerber auf insgesamt drei Bühnen verteilten. Ganz vorne im Zelt wurden am Vormittag zunächst die erwachsenen Buam gewertet, weiter hinten die Madl und seitlich rechts im Zelt traten die Kinder auf.

D‘Würmlust Stamm begeht sein 111-jähriges Bestehen

Für das richtige Platteln und Drehen gibt es klare Regeln. „Jeder Schlag muss gleich laut sein“, erklärte Andreas Ketterl, Vorsitzender des Gautinger Trachtenvereins D’Würmlust Stamm 1912, der heuer sein 111. Jubiläum begeht. „Wenn ein Schlag nicht passt, dann war’s das.“ Auf den richtigen Klang komme es dabei an, auch die Qualität der Lederhose könne dafür ausschlaggebend sein. Bei den Madln werden Körperhaltung, Vollständigkeit der Kleidung und Schrittsicherheit bewertet. Wichtig ist, ob sie beim Drehen die Kreislinie halten können. „Wenn sie übertreten, bedeutet das Disqualifikation“, sagte Ketterl. „Wenn ein Taler an der Kette fehlt, gibt das Punktabzug.“ Damit es auch fair zugeht, entscheiden sieben Punktrichter über die Sieger. Es zählt der beste Mittelwert. „Die beste und die schlechteste Wertung werden jeweils abgezogen, damit nicht manipuliert werden kann“, erklärte Ketterl.

Matthew Lacourse (32) kommt aus St. Paul in Minnesota. Mit ihm sind weitere 15 Paare aus sechs verschiedenen Trachtenvereinen zum Gau nach Gauting angereist. Sie stammen aus New York, Philadelphia, Wisconsin, Milwaukee, Denver, Lancaster und San Francisco. Überall dort pflegen sie die bayerische Tanztradition.

„Die meisten Teilnehmer haben bayerische oder zumindest deutsche Wurzeln“, erklärte Lacourse das große Interesse am Platteln und Drehen in Übersee. Seine Großmutter zum Beispiel komme ursprünglich aus dem Böhmerwald und habe die Tradition mit nach Amerika gebracht. Sein Großvater sei Saarländer mit französischem Einschlag, daher stamme auch der Nachname. Vater Mark Lacourse , der selbst sechzig Jahre aktiv getanzt habe, sei inzwischen einer der Preisrichter.

In Amerika werde die Kulturpflege keineswegs belächelt, so Matthew Lacourse. „Die Leute finden das cool und kommen oft zum Zuschauen, wenn wir üben.“ Auf dem Land hätten die Trachtenvereine auch in Bayern keine Nachwuchsproblem“, sagte Steffi Brenner (39), in der Stadt sei das freilich schon ein bisschen anders. Sie selbst sei in einer Trachtlerfamilie groß geworden, auch Tochter Klara (7) tanze in zwei Vereinen, in Königsbrunn und Ettringen. „Für Kinder werden die Trachten meist von den Vereinen gestellt“, sagte Brenner. Der Wettkampf um den Bayerischen Löwen ging noch bis in den frühen Abend. Die Sieger in den einzelnen Wertungen konnten die Trachtler mit Rücksicht auf Datenschutz nicht mitteilen. Die Platzierungen der Gautinger Trachtler: Martin Zehentbauer wurde 4., Ludwig Zehentbauer 7., Vroni Ketterl 13., Andreas Ketterl 7. Den größten Erfolg erzielte Klara Schickor mit ihrem 3. Platz in der Altersgruppe 9 bis 13 Jahre. Alexandra Joepen-Schuster