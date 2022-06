Zu wenig Platz für die Retter der Gautinger Feuerwehr

Werben um mehr Rücksichtnahme: Michael Suhrbier, Volker Etzel, Florian Stoll, Andreas Eichenseher, Alexander Jung, Martin Strasser, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Ordnungsamtsleiter Dr. Michael Groth (v.l.) mit den neuen Flyern, die Autofahrer an die Windschutzscheibe bekommen, wenn sie Retter behindern. © Andrea Jaksch

Feuerwehren und Rettungsdienste in Gauting haben zunehmend mit rücksichtslosen Autobesitzern zu tun, die ihre Gefährte so abstellen, dass die Retter nicht mehr durchkommen. Die Wehren und die Gemeinde setzen auf Aufklärung.

Gauting – „Nur mal kurz den Wagen abgestellt? Im Notfall zählt jede Sekunde!“ So warnen die örtlichen Feuerwehren aus der Gemeinde Gauting auf ihrem neuen Flyer. Denn Autofahrer, die schmale Straßen zuparken und so die Rettungswege versperren, bekommen ab sofort eine „Rote Karte“ mit dem höflichen Appell an ihre Windschutzscheibe geklemmt, erläutert der Gautinger Ordnungsamts- und Geschäftsleiter Dr. Michael Groth bei einem Pressetermin im Rathaus.

Auf der Vorderseite des Flyers ist ein Gautinger Löschfahrzeug zu sehen, das neben dem abgestellten Audi eingeklemmt ist. Das Foto entstand im 30er-Bereich der Bergstraße, erklärt Groth. Gautings Kommandant Alexander Jung sei mit dem Löschfahrzeug an einem Sommerabend aus der Halle gefahren und habe den zugeparkten Rettungsweg dokumentiert. Er habe „nachgemessen“, so Groth weiter. Statt der vorgeschriebenen Mindestbreite von drei Metern ließ der Autofahrer oder die Autofahrerin nur 2,7 Meter für Rettungsfahrzeuge übrig.

Solche Situationen mit rücksichtslosen Autobesitzern gibt es in ganz Gauting, erläutert Alexander Jung. Im Frühjahr 2021 sei er bei einem nächtlichen Einsatz im Bereich Hang-/Kreuzstraße tatsächlich mit dem Löschfahrzeug stecken geblieben, weil die Kreuzung zugeparkt war. Glücklicherweise sei dieser Einsatz nicht brandeilig gewesen – die Gautinger Feuerwehr sei wegen eines vollgelaufenen Kellers alarmiert worden. Doch nicht auszudenken, wenn bei einem Brand Menschen gerettet werden müssen, so der Kommandant. Außerhalb der Halteverbote seien auch die Rettungswege im Gautinger Badviertel regelmäßig zugeparkt.

Im Ortsteil Stockdorf gebe es an der Engstelle Himbsel-/Wellweg in der Nähe des TV-Geländes regelmäßig Probleme mit dem ruhenden Verkehr, berichtet der dortige Kommandant Michael Suhrbier. In Buchendorf Am Weiher und an der Neurieder Straße habe er „ein paar Kandidaten“, die dort versetzt parkten, um den Durchgangsverkehr „zu entschleunigen“, erzählt der dortige Kommandant Florian Stoll. Rettungs-, aber auch landwirtschaftliche Fahrzeuge würden dadurch behindert.

Es gibt noch mehr Stellen. In Gauting an der Gartenpromenade gebe es auch „die Unart“, dass Anwohner versetzt parkten. Denn: Der Umwelt-Energie- und Verkehrsausschuss habe die gewünschte Anliegerstraße abgelehnt, erinnert Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. Doch wenn dort jemand einen Herzinfarkt erleidet, komme das Rettungsfahrzeug nicht mehr durch. Dann zähle schließlich jede Minute.

Die freiwilligen Einsatzkräfte müssten auch rasch zum Feuerwehrhaus gelangen, wenn sie alarmiert werden, und würden behindert, wirbt der Gautinger Feuerwehr-Vorstand Martin Strasser um mehr Rücksicht. Hauptproblem sei einfach der zunehmende ruhende Verkehr, resümiert Ordnungsamtsleiter Groth. Statt die Polizei oder die Kommunale Verkehrsüberwachung vorbeizuschicken, um Knöllchen zu verteilen, setzten die fünf Feuerwehren am Ort und die Gemeinde mit ihrer Gemeinschaftsaktion auf gegenseitige Rücksichtnahme: „Helfen Sie mit Leben zu retten und achten Sie beim Parken auf mindestens drei Meter Durchfahrtsbreite“, appellieren die Feuerwehren. cc