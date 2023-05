Hauser Unterführung: Gericht weist eine von zwei Klagen glatt ab

Von: Volker Ufertinger

Am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hatte die Klage eines in der Nähe der Unterführung wohnenden Ehepaars keine Chance. © Ufertinger

Zwei Klagen gegen die Vergrößerung der Hauser Unterführung sind beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof anhängig. Die zweite ist schon abgewiesen worden.

Gauting/München – Planfeststellungsverfahren sind qua Definition Genehmigungsverfahren für große Infrastrukturprojekte. Dass Einwendungen möglich sind, dient unter anderem dem Zweck, einen Kompromiss mit den Betroffenen herbeizuführen. Bei der Hauser Unterführung ist dies nur bedingt gelungen. Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof sind zwei Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss anhängig, die am Donnerstag gemeinsam verhandelt wurden. Die der Bürgerinitiative „Gegenverkehr“ wird Anfang nächster Woche entschieden. Die andere wurde gleich abgewiesen.

Eingereicht hat die Klage die „Königswieser Straße 95 GbR“. Dahinter steckt ein Ehepaar, auf dessen Grund die Bahn und das Staatliche Bauamt Weilheim während der angeblich 16-monatigen Bauzeit alles lagern will, was für den Neubau von Unterführung und Straße benötigt wird – schweres Gerät inklusive. Die vorsitzende Richterin des 22. Senats, Gerda Zimmerer, brachte für die Klage Verständnis auf: „Die Belastung ist sicher groß.“

Der Anwalt macht einen unrealistischen Vorschlag

Der Anwalt der GbR kritisierte in seinem Statement den Plan der Bahn. Diese will, um die heutzutage notwendige Höhe von 4,50 Metern herzustellen, die Kreisstraße tiefer legen. „Ich glaube nicht, dass die Gleise der Fixpunkt sein müssen, nach dem sich alles andere richtet“, sagte er. Statt die Straße zu vertiefen, könnte man auch die Gleise erhöhen. Wie dies technisch zu bewerkstelligen sein soll, ließ er offen. Im Gerichtssaal herrschte betretenes Schweigen über den offensichtlich unrealistischen Vorschlag.

Die Richterin machte dem Anwalt keine Hoffnung, dass sich der Senat damit inhaltlich befasst. Auch er hatte, wie die Bürgerinitiative, wichtige Fristen verstreichen lassen – der juristische Fachausdruck dafür lautet „Präklusion“. „In Ihrem Fall werden wir das Ganze eng auslegen und die Klage zurückweisen“, sagte die Richterin. Ob das auch für die Klage von „Gegenverkehr“ gelten wird, blieb offen.

Die meisten Prozessbeobachter haben am Donnerstag den Eindruck mitgenommen, dass das Gericht die Klage abweisen wird. Denkbar ist auch, dass der Senat eine Revision für unzulässig erklärt. Damit stünde wohl fest, dass die Königswieser mit einer zweispurigen Kreisstraße durch die Unterführung leben müssen. Bislang sorgt eine Ampel dafür, dass sie nur einspurig befahren wird. Matthias Ilg, Sprecher der BI, fürchtet, dass in Zukunft Unmengen von Lkw über die Kreisstraße rollen werden. Der Grünen-Gemeinderat geht davon aus, dass der Starnberger B2-Tunnel für Gefahrgutverkehr gesperrt wird, so dass die Schwerlaste den Weg über Königswiesen nehmen. Wenn zusätzlich der große Verladebahnhof auf Kraillinger Flur kommen sollte, wird sich das Aufkommen noch einmal potenzieren. „Ich gehe von 100 Lkw-Fahrten pro Containerzug aus“, prognostizierte er.