BRK ehrt verdiente Mitglieder

Bei ihrem Jahresabschluss würdigte die BRK Bereitschaft Gauting einige Mitglieder für ihren langjährigen Einsatz.

Gauting - Die BRK-Bereitschaft Gautinghat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. „Von der medizinischen Erstversorgung mit den Helfern vor Ort über den Hintergrund-Rettungsdienst zur Spitzenabdeckung des Rettungsdienstes, den Schnelleinsatzgruppen, den sanitätsdienstlichen Absicherungen bei Veranstaltungen oder die Jugendarbeit durch die Bereitschaftsjugend – die Aufgaben der rund 65 ehrenamtlichen Mitglieder sind vielfältig“, teilte das BRK mit. Besonders häufig seien die Helfer in den Sommermonaten im Einsatz. Gerade in dieser Zeit fänden viele Veranstaltungen statt, bei dem die BRK-Bereitschaft die medizinische Versorgung der Teilnehmer und Besucher gewährleiste. Beispiele: der Mammutmarsch und das Kulturspektakel. Auch die Helfer vor Ort haben in dieser Zeit mehr zu tun, nicht zuletzt wegen Ausflüglern.

Beim Jahresabschluss ehrte die Bereitschaft verdiente Mitglieder. Für fünf Dienstjahre freuten sich Florian Seidler und Christian Prothiwa sowie für zehn Jahre Dienstzeit Lea van Honk und Katharina Egginger über eine Auszeichnung. Für 15 treue Dienstjahre erhielt Stephanie Prothiwa eine Urkunde. Eine besondere Auszeichnung erhielten der stellvertretende Bereitschaftsleiter Maximilian Ostertag und der ehemals stellvertretende Bereitschaftsleiter Christian Prothiwa. Beide wurden mit dem Ehrenzeichen der Bereitschaften in Bronze für ihre langjährigen besonderen Verdienste im BRK ausgezeichnet.