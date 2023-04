Gautinger Goldgräber-Zeiten vorbei: „Der Immobilienmarkt ist aus den Fugen“

Es ist nicht lange her, da herrschte auf dem Gautinger Immobilienmarkt geradezu Goldgräberstimmung. Diese Zeiten sind vorbei, wie Makler Makler Wolfgang Bertol berichtet. Jetzt ist günstiger Wohnraum gefragt – doch es gibt ihn kaum.

Gauting – Wolfgang Bertol (61) ist Immobilienmakler und ehrenamtlicher Landes-Direktor des Bundesverbands für Immobilienwirtschaft München-Oberbayern. In seinem aktuellen Marktbericht zeichnet er ein düsteres Bild des aktuellen Immobilienmarkts in der Würmtalgemeinde. Zinsanstieg, Inflation, Ukrainekrieg, explodierende Gas- und Strompreise sowie die energetische Sanierung von Bestandsimmobilien haben den Markt „komplett verändert“, schreibt er. Preise wie vor eineinhalb Jahren lassen sich aktuell nur noch mit energetisch sanierte Top-Immobilien in 1-A-Lage erzielen.

Der Diplomkaufmann wirft einen Blick zurück. „Nach der Finanzkrise 2008 begannen die Zinssenkungen- bis hin zu Negativzinsen.“ In dieser Zeit hätten Investoren oder Privatleute um die wenigen verfügbaren Immobilien „fast gebettelt“. Durch die große Nachfrage seien die Preise in der Boomregion München in kurzer Zeit um über 20 Prozent gestiegen. „Goldgräberstimmung machte sich breit.“

„Aus dem Verkäufermarkt wurde ein Käufermarkt“

Doch nach Putins Einmarsch in der Ukraine und vor allem der Zinserhöhung haben sich das Blatt gewendet: „Die Zinsen sind in nur wenigen Wochen gestiegen und liegen mit knapp vier Prozent für zehnjährige Immobilienkredite auf einem Niveau wie zuletzt 2011/2012.“ Das hatte massive Folgen, denn: „Die Banken werteten Immobilien danach deutlich konservativer ein und verlangten mehr Eigenkapital.“ Die Nachfrage brach ein. „Aus dem Verkäufermarkt wurde ein Käufermarkt.“ Dadurch, dass viele ihre Immobilien noch zum alten Maximalpreis auf den Markt warfen, haben sich dieser regelrecht „aufgebläht“.

Speziell der Traum vom Eigenheim ist momentan kaum zu verwirklichen. Beinahe „unerschwinglich“ ist in Gauting mittlerweile ein freistehenden Einfamilienhauses. So versucht ein Eigentümer sein 14 Jahre altes Haus in Gauting zum früheren Preis von 2,7 Millionen Euro zu verkaufen. Doch die 12 400 Euro pro Quadratmeter könne heute kaum noch jemand finanzieren.

Aktuell kommen Zwangssanierungen und das Einbauverbot von Gas-Ölheizungen ab 2024 hinzu. „Die Verwirrung ist riesig, guter Rat teuer und kompetente Energieberater komplett ausgebucht“, erklärt Bertol. Wer ehemals zwei Millionen für den Verkauf seines Gautinger Hauses im Kopf hatte, kriege nur noch 1,7 Millionen, also 15 Prozent weniger. „Und der gefühlte Verlust von 300 000 Euro tut schon weh.“ Man könne die Entwicklung aber auch aus der umgekehrten Perspektive betrachten. „Wer ein im Jahre 2000 erworbenes Eigenheim in Gauting heute verkauft, mache unterm Strich immer noch ein sehr gutes Geschäft und realisiert eine Wertsteigerung um das 2,2- bis 2-6-Fache.“

Neubaugeschehen fast zum Stillstand gekommen

Die geringsten Abschläge verzeichnen nur Immobilien in absoluten Toplagen, wie in der Gautinger Villenkolonie, etwa dem Großteil der Waldpromenade, sofern diese „energetisch tipptopp dastehen“. Für unsanierten Altbestand aus den 1960er und 1970er Jahren würden indes allein 800 bis 1000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für die energetische Sanierung fällig. Um die Immobilie an den heutigen Zeitgeist anzupassen, kämen aber noch weitere Sanierungskosten obendrauf, Kaufinteressenten seien durch die aktuelle Berichterstattung „stark sensibilisiert“.

Auch das Neubaugeschehen sei fast zum Stillstand gekommen: „Vor noch wenigen Monaten sind Grundstücke in Gauting zu Höchstpreisen von weit über 2000 Euro pro Quadratmeter im Handumdrehen gekauft worden“, so Bertol. „Doch mittlerweile liegen sie wie Blei im Regal.“ Das habe vor allem mit den stark gestiegenen, teils unkalkulierbaren Baukosten zu tun. „Zusammen mit neuen energetischen Anforderungen machen sie einen Neubau fast unerschwinglich.“

Die Auswirkungen auf den Mietmarkt sind laut Bertol fatal. „Wir spüren die neuen Zeiten, denn vor allem günstiger Wohnraum ist gesucht.“ Der Druck auf den Markt sei „gigantisch“. Eine gehobene Drei-Zimmer-Wohnung in Gauting mit 100 Quadratmetern Wohnfläche à 18 Euro koste bereits 1 800 Euro netto – plus Betriebskosten. Bei einer Gasheizungsanlage kämen nochmals über 400 Euro dazu, das sei für viele Mieter nicht mehr finanzierbar. Folge: Familien mit mittlerem Einkommen suchen eine 75- Quadratmeter-Wohnung à 16 Euro. Drei Kinder müssten sich teils ein einziges Zimmer teilen, „was wiederum manche Vermieter skeptisch sehen“. Sein Fazit: „Der Immobilienmarkt ist gerade massiv aus den Fugen geraten.“

