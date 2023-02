Gautinger Haushalt ohne Kreditermächtigung - aber komplizierte Jahre stehen bevor

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Ums Geld in der Gemeindekasse diskutierte der Gautinger Finanzausschuss. © Imago/Steinach

Der Gautinger Haushalt 2023 ist auf der Zielgeraden, nächste Woche soll ihn der Gemeinderat beschließen. Bei der Beratung des Vermögenshaushalts durch den Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend ging es noch einmal zur Sache.

Gauting – Kämmerer Stefan Hagl hatte zu Beginn eine gute Nachricht für den Haupt- und Finanzausschuss: „Der Haushalt, wie er uns heute vorliegt, ist genehmigungsfähig“, sagte er. Dem waren in den vergangenen Wochen und Monaten intensive Diskussionen vorausgegangen, bekanntlich hat Gauting die geringste Steuerkraft der 14 Gemeinden im Landkreis. Dennoch ist es für 2023 noch einmal gelungen, die gesetzlich geforderte Summe von 319 000 Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zu überweisen (sogenannte Zuführung), wobei sogar eine freie Finanzspanne von gut 100 000 Euro bleibt. „Stand jetzt benötigt die Gemeinde keine Kreditermächtigung“, so Hagl.

Also alles bestens? Mitnichten. Auf 2023 folgen nämlich Jahre, in denen es noch komplizierter werden dürfte, einen ausgeglichenen Haushalt zu bewerkstelligen. Das liegt neben der vermutlich steigenden Kreisumlage an den vielen Großprojekten, die anstehen. Dr. Andreas Albath (UBG) warnte davor, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. „Wir haben viel zu oft irgendwas angefangen und waren dann von den Folgekosten überrascht.“ Damit zielte er auf das neue Feuerwehrhaus, das heuer zwar nur mit gut 60 000 Euro Planungskosten zu Buche schlägt, das aber in Summe 13 Millionen Euro kosten soll. Für Albath ein Ding der Unmöglichkeit: „Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass es aus heutiger Sicht keine Perspektive auf Realisierung gibt.“

Maximilian Platzer (CSU) konnte das Problem nachvollziehen. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Löschwesen eine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist. Es gibt Möglichkeiten, aber darüber sollte lieber nicht öffentlich gesprochen werden.“ Auch Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger (CSU) wollte an dem Projekt und seinem aktuellen Zeitplan festhalten. „Es ist klar, dass wir ein neues Feuerwehrhaus brauchen. Und Finanzplanungen haben immer eine gewisse Unschärfe. Wir führen hier eine Phantomdiskussion.“ Albaths Antrag, den Bau zu verschieben, bis im Verwaltungshaushalt die finanziellen Voraussetzungen geschaffen sind, wurde mit 9:4 Stimmen abgelehnt.

Bürgermeisterin: „Wir führen eine Phantomdiskussion“

Die Debatte wiederholte sich bei der Sanierung der Grundschule Stockdorf, die seit einiger Zeit im Gange ist. Sie bildet mit 1,2 Millionen Euro den größten Posten im aktuellen Haushalt – und weitere werden folgen. „Das einzig Seriöse ist es, in der aktuellen Situation den Status quo einzufrieren“, sagte Albath. Doch auch dabei wollte ihm das Gremium nicht folgen. Markus Deschler (FDP) erwiderte: „Man kann nicht bei allen Großprojekten auf die Bremse treten. Ich plädiere dafür, das zu Ende zu bringen.“ Und Kössinger erinnerte daran, dass die Gemeinde bis 2026 die gesetzliche Verpflichtung habe, Ganztagsbetreuung anzubieten. Und genau dafür würden die Voraussetzungen geschaffen.

Einen weiteren großen Posten im Etat bildet das Freibad mit Ausgaben in Höhe von 310 000 Euro, davon gut die Hälfte für die Reparatur des Dachs. „Ist das zwingend nötig?“, wollte Markus Deschler wissen. „Das sollten wir machen, sonst kann die PV-Anlage nicht installiert werden“, so die Bürgermeisterin. Auch der neue Zaun für 60 000 Euro stand zur Debatte. „Brauchen wir den wirklich?“ wollte Benedikt Kössinger (CSU) wissen. „Ja“, sagte die Bürgermeisterin. „Wir haben Probleme mit Vandalismus.“

Ein Projekt ist aus der Planung für die nächsten Jahre herausgefallen, nämlich die energetische Sanierung des Rathauses für 3,6 Millionen Euro – zum Unverständnis von Heinrich Moser (Die Grünen). „Ich kann das nicht nachvollziehen“, sagte er. „Wir würden uns danach Geld sparen.“ Den Beweggrund nannte die Bürgermeisterin: „Wir hätten das in den nächsten drei Jahren umsetzen müssen. Und diese Verpflichtung konnten wir nicht eingehen.“

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.