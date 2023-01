Gautinger Kulturspektakel: Musik soll noch mehr in den Vordergrund

Von: Laura Forster

Teilen

Kümmern sich um das Kulturspektakel in Gauting: der neue Vorstand (v.l.) Alexandra Lange (Beisitzerin), Valentin Langer (Kassenwart), Marcus Wiermann (stellvertretender Vorsitzender), Tristan Häuser (2. stellvertretender Vorsitzender), Tobias Umkehrer (Schriftführer), Laila Dörmer (Beisitzerin) und Vorsitzender Gabriel Knoll. © kulturspektakel

Das Team des Kulturspektakels Gauting will mit neuem Wind das kommende Festival planen. Ein neuer Vorstand ist schon gewählt, und auch sonst sind für 2023 ein paar Änderungen geplant. Die Musik soll künftig noch mehr in den Vordergrund rücken.

Gauting – Veränderung ist gut und nötig: Das ist Gabriel Knolls Devise bei der Besetzung des Vorstands des Gautinger Kulturspektakels. „Wir wollen nicht, dass sich etwas festfährt“, sagt der Vorsitzende im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Deshalb stehen jedes Jahr Neuwahlen an. Kürzlich wurden die neuen Mitglieder im Amt begrüßt und ein Teil der Alten bestätigt. Das Durchschnittsalter des Vorstands: Anfang 20. „Wir haben Marcus Wiermann als neuen stellvertretenden Vorsitzenden, Alexandra Lange als neue Beisitzerin und Tobias Umkehrer als neuen Schriftführer gewinnen können“, freut sich Knoll. Einfach sei die Suche nach neuen Ehrenamtlichen nicht. „Das ist schon eine Herausforderung, denn der Job ist sehr zeitintensiv und mit viel Verantwortung verbunden. Mit dem neuen Vorstand bin ich sehr zufrieden und blicke positiv ins neue Jahr“, so der Vorsitzende.

Die erste Auftaktsitzung findet schon in wenigen Tagen, am Sonntag, 22. Januar, um 18 Uhr im Jugendzentrum statt. „Jeder, der Lust hat, mitzumachen und Ideen beisteuern will, ist herzlich eingeladen“, so Knoll. Denn nicht nur der Vorstand kann sich einbringen, auch kreative Köpfe für das Organisationsteam sucht Knoll noch. „Da haben wir bisher erst 15 bis 20 Leute zusammen. Das können gerne noch mehr werden.“ Anfangs finden die Treffen für die Planung des Festivals einmal im Monat statt, später alle zwei Wochen und kurz vor Start der dreitägigen Musikveranstaltung einmal pro Woche.

Kulturspektakel 2023 von 21. bis 23. Juli auf Schulcampus

Das Kulturspektakel findet 2023 vom 21. bis 23. Juli auf dem Schulcampus an der Germeringer Straße statt. „Wir wollen ein paar Dinge erneuern“, sagt Knoll. Beispielsweise soll die kleine Bühne, einer von vier Orten, an denen Musik gespielt wird, renoviert werden. „Sie soll einen neuen Namen bekommen und auch eine neue Plane, da sind wir schon in Kontakt mit einem Planenschneider.“ Außerdem soll das Musikkonzept verändert werden. „Wir wollen ein bisschen von dieser Biergartenstimmung weg. Die Musik soll mehr im Vordergrund stehen.“

In den vergangenen Jahren kamen über das Wochenende verteilt zwischen 4000 und 5000 Besucher nach Gauting, die meisten aus dem Umland. So viele Musikbegeisterte und noch mehr wünscht sich der Vorsitzende auch für 2023. Unter den Bands, die heuer dabei waren, sind „The Big Band Theory“ aus Augsburg, „Dirty Red Bandanas“ aus München, „Kalaska“ aus Aichach und „Please Madame“ aus Salzburg.