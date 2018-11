Musikschule im Aufschwung

Die Musikschule Gauting-Stockdorf freut sich über Zuwachs und Zuschuss.

Gauting – Gute Zeiten für die Musikschule Gauting-Stockdorf: Bei der Jahresversammlung dankte deren Leiter Christian Hiesel-Schill Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger für die seit Jahren heiß ersehnten eigenen Räume und den gemeindlichen Jahreszuschuss in Höhe von 164 000 Euro. Und über Zuwachs konnte Hiesel-Schill ebenfalls berichten: 746 Musikschüler werden aktuell unterrichtet.

Kooperationen mit den örtlichen Schulen und Kindergärten – Singklasse plus in Stockdorf, Orchesterklasse an der Realschule, Bläserklasse am Gymnasium oder das „Rock and Dance“-Projekt an der Mittelschule – beflügeln die Musikschule. Gemeinsame Projekte mit dem Kinderhaus der Lebenshilfe sowie den Kindergärten Sonnenschein, St. Josef Gauting und St. Vitus Stockdorf begeistern immer mehr Kinder und Jugendliche fürs Singen und Musizieren.

Höhepunkte in der Saison 2017/ 18 waren der zehnte Kammermusikworkshop, der Swingabend mit Bigbands aus Starnberg, Gräfelfing und Gilching, der erste Musik-Flohmarkt des Fördervereins und der Bandworkshop. Aber auch der Heinrich-Albert-Gitarren-Wettbewerb und der umjubelte „Sommernachtstraum“ mit dem Collegium Bratananium im Gautinger Schlosspark waren Glanzlichter. Höhepunkt im kommenden Jahr wird die Aufführung des Kinder-Musicals „OLIVER!“ nach dem Roman „Oliver Twist“ von Charles Dickens.

Erstmals hat die Musikschule, gesponsert von ihrem Förderverein, von der Gemeindesparkassenstiftung und von privaten Sponsoren, zwei neue Klaviere anschaffen lassen. Doch die Lehrergehälter bei der als Verein organisierten Musikschule lägen nach wie vor 15 bis 40 Prozent unter den gezahlten Tarifen im öffentlichen Dienst. Weil die Gautinger mit den kommunalen Musikschulen Starnberg und Planegg um Dozenten konkurrierten, müssten die Tarife angepasst werden, forderte Hiesel-Schill. Ab kommendem Jahr erhielten die Lehrkräfte eine Erhöhung um 2,5 Prozent, sagte die Kuratoriumsvorsitzende Jasmin Klingan. So wolle man auch Abwanderungstendenzen bei den Musiklehrern vorbeugen. „Die eine oder andere gute Lehrkraft hat uns schon verlassen.“ Denn weiter draußen auf dem Land seien die Mieten günstiger als im Münchner Speckgürtel, bedauerte Klingan. Musikalische Bildung für die Kinder sei wichtig, „damit es unserer Gesellschaft gut geht“, berief sich die Vorsitzende auf Altbundespräsident Horst Köhler. Schon die Kleinsten lernten nicht nur ein Instrument, sondern entwickelten auch Selbstbewusstsein bei Auftritten und Kompetenzen im menschlichen Miteinander, im Orchester oder beim Chorsingen.

Mit Blumensträußen verabschiedete Jasmin Klingan aus dem Kuratorium scheidende Mitglieder: Hannelore Krumbholz war 17 Jahre lang in dem Gremium aktiv, Gisela Brandl war seit 2007 dabei. Einmütig wählten die anwesenden Mitglieder das Kuratorium neu: Jasmin Klingan, Ruth Krafft und Rosemary Hager bleiben im Kuratorium. Neu ins Gremium kommen Yvonne Buhl und Schansi Bauknecht. cc