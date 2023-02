Gautinger Saatgut-Bibliothek mit 40 Sorten in 300 Tütchen

Teilen

Samen zum „Ausleihen“: Bibliotheksleiterin Doreen Kleiner, Stellvertreterin Ulrike Schwarzkopf, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Naturschutzbeauftragte Michaela Thiel (v.l.) präsentierten am Montag die neue Saatgut-Bibliothek, die ab dem morgigen Mittwoch geöffnet ist. © Andrea Jaksch

In der Gautinger Gemeindebibliothek kann man sich auch Samen ausleihen – für Blumen, Tomaten oder Kräuter. Mit der neuen Saatgut-Bibliothek will das Bücherei-Team einen weiteren Nachhaltigkeitsanreiz schaffen.

Gauting – Pünktlich zu den ersten sprießenden Krokussen präsentierten Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Bibliotheksleiterin Doreen Kleiner, ihre Stellvertreterin Ulrike Schwarzkopf und die Naturschutzbeauftragte der Gemeinde, Michaela Thiel, ein neues Angebot in puncto Nachhaltigkeit: Ab morgigem Mittwoch startet die Tauschbörse der Saatgut-Bibliothek in der Gautinger Gemeindebibliothek. Ziel ist der Erhalt von Saatgut für die Artenvielfalt am Ort.

„Wir haben die Gartenbücher, unsere Leser die grünen Daumen“, erläuterte Bibliotheksleiterin Doreen Kleiner. Das in Tütchen übersichtlich aufgereihte „Gautinger Saatgut“ zum Ausleihen an der Wand der Gemeindebibliothek stamme vorwiegend von Leserinnen und Lesern, aber auch von den jungen „Unkrautjägern“. Die Mädchen und Buben des Gautinger Gartenbauvereins bewirtschaften einen Sonnenacker an der Reismühle und brachten von dort getrocknetes Saatgut in die Bibliothek, erklärte Kleiner. Der Gartenbauverein sei beim Kooperationsprojekt mit von der Partie. Johanna Walser „steht uns mit Rat und Tat zur Seite“, betonte die Bibliotheksleiterin.

Angebot reicht von wildem Chili bis zur Bienenmischung

In der neuen Saatgut-Bibliothek gibt es in den 300 beschrifteten Papiertütchen bereits 40 Sorten – von duftenden Kräutern wie Koriander, Thymian oder Petersilie über Gemüsepflanzen wie „tolle Tomatensorten“, wildem Chili oder Pastinaken über Blumensaatgut wie Ringelblume, Tagetes, Stockrose und Cosmea bis hin zur „Bienenmischung“ oder der blauen Kornblume. Die Idee zur nachhaltigen „Seed Library“ stamme aus Nordamerika. „Bibliotheken sind Orte der Begegnung und Gemeinschaft, in denen nicht nur Wissen und Geschichten geteilt werden, sondern ganz neu auch Saatgut“, erläutert Doreen Kleiner das ergänzte Angebot der „hervorragend laufenden“ Gautinger Bibliothek der Dinge. Um den Müll einzudämmen, können dort Nutzerinnen und Nutzer aller Altersgruppen seit vergangenem Juni Gegenstände ausleihen – wie Outdoor-Spiele, Disco-Kugel, Eismaschine oder Energiesparmessgeräte – und neuerdings einen erst angeschafften Laserentfernungsmesser für die Grundsteuer.

Mit der Saatgut-Bibliothek, die es bereits unter anderem in Starnberg und Tutzing gibt, werde nun die Artenvielfalt gefördert, betont Naturschutzbeauftragte Michaela Thiel. Durch die verbreitete Monokultur mit Hybridsamen in der Landwirtschaft gingen Sorten verloren. Jeder und jede kann die beschrifteten Tütchen mit den Samen kostenfrei „ausleihen“ oder tauschen – auch ohne Bibliotheksausweis, so Doreen Kleiner. Nach der Ernte sollen Teile des getrockneten Saatguts wieder zurückgebracht werden, damit die Bibliothek neu bestückt werden kann. Sie freue sich aber auch sehr auf neue Sorten, die dem Klimawandel standhalten. „Ich bin froh, dass wir so wieder mehr Diversität bekommen“, dankte Kössinger und fügt ehrlicherweise hinzu, dass sie selber „leider keinen grünen Daumen“ habe.

Christine Cless-Wesle