Gautinger Theaterforum zwischen zwei Saisons

Ab 13. Juli startet der Kartenvorverkauf für Veranstaltungen, die von September bis Dezember im Gautinger Bosco stattfinden. Eine Veranstaltung wird im September nachgeholt.

Gauting – Während sich die aktuelle Spielzeit langsam dem Ende zuneigt, laufen die Vorbereitungen des Theaterforums im Gautinger Bosco für die Saison 2019/2020 bereits auf Hochtouren: Die neuen Halbjahresprogrammhefte gehen jetzt in den Versand. Ab Donnerstag, 20. Juni, können sich Interessierte auf der Internetseite des Vereins über die Veranstaltungen im Zeitraum September bis Dezember 2019 sowie alle Veranstaltungen informieren, die im Rahmen von Abonnements stattfinden.

Neue Abonnements können ab Dienstag, 25. Juni, abgeschlossen werden. Der Vorverkauf für Einzelkarten sowie Wahlabos für den Zeitraum September bis Dezember 2019 startet am Samstag, 13. Juli. Die Fördermitglieder genießen den Vorteil, bereits eine Woche vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart – also ab Samstag, 6. Juli – Karten erwerben zu können.

Für Kabarett von Sissi Perlinger sind noch Tickets vorhanden

Außerdem weist das Theaterforum darauf hin, dass für den Ersatztermin mit Kabarettistin Sissi Perlinger im Herbst noch Tickets verfügbar sind. Leider musste die Kabarett-Veranstaltung mit Sissi Perlinger am 4. April krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt werden.

Für den Nachholtermin am Samstag, 21. September, sind nun wieder Karten verfügbar, da nicht alle Ticketinhaber den Ersatztermin wahrnehmen können. Die Karten sind wie gewohnt auf der Internetseite sowie über das Theaterbüro im Bosco erhältlich. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die laufende Saison endet am letzten Juni-Wochenende. Auftakt des Finales ist ein Doppelabend am Samstag, 29. Juni. Um 19.30 Uhr beginnt eine Lesung mit Natascha Wodin: „Sie kam aus Mariupol“. Im Anschluss spielt Gilla Cremer „Einmal lebt ich“ von Natascha Wodin.

Natascha Wodin erzählt von ihrer Kindheit im Nachkriegsghetto

In ihrem Buch „Sie kam aus Mariupol“ geht Natascha Wodin dem Leben ihrer ukrainischen Mutter nach, die 1944 als Zwangsarbeiterin nach Deutschland kam – die Mutter, um die es bereits in dem 1989 erschienenen Roman „Einmal lebt ich” geht. Darin erzählt die Autorin von der eigenen Kindheit und Jugend in einem Nachkriegsghetto für Displaced Persons in der westdeutschen Provinz. In ihren Träumen ist sie deutsche Hausfrau an der Seite eines deutschen Handwerkers oder amerikanischer Filmstar. Ihr Alltag dagegen ist trostlos: Ständig rassistischen Anfeindungen ausgesetzt, lebt sie nach dem Selbstmord der Mutter in Kinderheimen, in der Obdachlosigkeit und allein mit ihrem gewalttätigen, stummen Vater. „Einmal lebt ich“ beginnt da, wo „Sie kam aus Mariupol“ endet.

Das Van Baerle Trio tritt am 30. Juni auf

Den Schlusspunkt der Saison setzt das Van Baerle Trio am Sonntag, 30. Juni, ab 20 Uhr. Das Van Baerle Trio wurde 2004 von Hannes Minnaar (Klavier), Maria Milstein (Violine) und Gideon den Herder (Violoncello) gegründet. Auf dem Programm stehen Beethovens Klaviertrio Es-Dur op 38. sowie Schuberts Klaviertrio Nr. 1 B-Dur op 99, D898.

Karten gibt es im Theaterbüro im Bosco wieder nach den Pfingstferien. Ab Samstag, 22. Juni, ist das Büro wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.