Gautingerin hilft alter Heimat in der Ukraine: Was dringend benötigt wird

Spenden für das Zentralkrankenhaus in Reni übergab Elvira Zechalo (M.) mit zwei Unterstützerinnen im März an (v.r.) den Chirurgen Sergej Balaban und Chefarzt Oleg Burlja. Bauarbeiter, die gerade in der Klinik zugange waren, freuten sich mit ihnen. © Elvira Zechalo

Elvira Zechalo lebt seit 22 Jahren in Gauting. Hilfe für ihre alte Heimat in der Ukraine hat sie schon vor dem Krieg organisiert. Jetzt ist sie nötiger denn je.

Gauting – Bereits in Friedenszeiten hatte Elvira Zechalo Hilfsgüter gesammelt, etwa ausrangiertes Schulmobiliar aus Gauting für Kinder in ihrer südukrainischen Heimatstadt Reni. Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges und der Zerstörung der Infrastruktur ist die Unterstützung der Zivilbevölkerung „überlebensnotwendig“, sagt die Pädagogin, die in Gauting daheim ist. In Kooperation mit Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer von der Evangelischen Kirchengemeinde Gauting und einem Netzwerk an Freiwilligen sammelt sie gerade Hilfsgüter und bereitet den nächsten Transport in die Ukraine vor.

Dringend benötigt seien Notstromaggregate, Taschenlampen, Heizkanonen, Decken, Konserven, Winterschlafsäcke oder Thermounterwäsche, berichtet Elvira Zechalo im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Denn neun Monate nach Beginn des Krieges mit Raketen- und Bombenangriffen sei die elektroenergetische Infrastruktur zerstört. Die ukrainische Bevölkerung lebe teils „ohne Strom, ohne Heizung – und ohne Wasserversorgung“. Über Luftangriffe werde versucht, „die Ukraine als Staat zu vernichten, das Volk zu brechen und das ganze Land Bucha und Irpin gleichzumachen“, sagt Zechalo, die seit 22 Jahren in Gauting lebt.

Freiwillige in Reni nehmen die Spenden entgegen und kümmern sich um die Verteilung. © Elvira Zechalo

Dass „die Bevölkerung meiner Heimat standhaft bleibt, sich nicht unterkriegen lässt und ihre Werte trotzdem weiter verteidige, „macht mich sehr stolz“, so die Mutter einer 16-jährigen Tochter. Auch das treibt sie an, jetzt wieder einen Hilfstransport auf den Weg zu bringen. Ihre Heimatstadt Reni, wo ihre 68-jährige Mutter lebt, liegt in der Süd-Ukraine. Dort gab es bisher „zum Glück“ noch keine russische Armee, erzählt Elvira Zechalo, aber: In der gesamten Ukraine seien viele Inlandsflüchtlinge unterwegs, die aus ihren zerbombten Häusern geflohen seien und nichts mehr hätten.

Da die Geflohenen keine Sozialhilfe bekommen, seien sie auf Spenden angewiesen. Außerdem gebe es in Reni nur zwei Stunden am Tag Strom. Freiwillige aus dem benachbarten Rumänien brächten regelmäßig Lebensmittel. Für die Zeiten ohne Strom sammle sie Kerzen. Wachsreste, Feuerzeuge, Taschenlampen, Brennstoffe, Grillanzünder, Taschenlampen, Batterien und Akkus, aber auch Geldspenden für bestellte Notstromaggregate. Gefragt ist zudem alles, was hilft, zu wärmen: Heizkanonen und für deren Betrieb nötige Spannungswandler, Taschenwärmer, Wollsocken, Woll- und Thermo-Unterwäsche, Thermo-Socken, Handschuhe, Tee, Muffs, Thermoskannen und -tassen, Decken und Winterschlafsäcke. Benötigt werden auch Kinder-Vitamine, Einweggeschirr für Krankenhäuser, Konserven aller Art für die ukrainische Zivilbevölkerung sowie „Süßigkeiten und Schokolade für Kinder zu Weihnachten“.

Mit Lastwagen bringt Elvira Zechalo die Spenden in die Ukraine. Das Foto entstand vor einer früheren Fahrt. © Elvira Zechalo

Mit Unterstützung von Pfarrer Firnschild-Steuer und zahlreichen Freiwilligen wie „meinen Gautinger Nachbarn aus Tschetschenien“ sei sie gerade dabei zu sammeln, sagt Zechalo. Mitte Dezember werde sie die Hilfsgüter aus Gauting mit einem ehrenamtlichen Fahrer aus Aubing in die Süd-Ukraine transportieren, um die Bevölkerung in Reni, Odessa und Mykolajiw zu unterstützen. Die Menschen in Reni „sind einfach stark und können viel aushalten“, so Zechalo voller Bewunderung.

Wer mit Sachspenden helfen will, wendet sich an Pfarrer Firnschild-Steuer unter (0 89) 850 96 88 oder Zechalo unter (01 51) 72 17 19 76. Spendenkonto: Christuskirche Gauting, Kreissparkasse München-Starnberg, IBAN: DE96 7025 0150 0620 0024 36 Stichwort: Zechalo Transport Ukraine.

Christine Cless-Wesle