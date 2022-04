Gautingerin Opfer von Whatsapp-Betrug

WhatsApps mit betrügerischem Inhalt machen derzeit die Runde. Die Polizei ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf. © afp

Eine Gautingerin ist Opfer von Betrügern geworden, die den weit verbreiteten Dienst Whatsapp nutzen - sie verschicken Nachrichten angeblicher Angehöriger in Not.

Gauting – Eine Gautingerin (58) ist am Montag Opfer einer Betrugsmasche über Whatsapp geworden, es handelt sich gewissermaßen um die schriftliche Form des Enkeltricks. Die Frau überwies mehr als 3000 Euro, hat aber kaum Chancen, das Geld zurückzubekommen, wie Gautings Polizeichef Andreas Ruch erklärte.

Der Fall: „Die Frau erhielt gegen 10.33 Uhr eine Nachricht über WhatsApp, welche dem ersten Anschein nach von ihrer Tochter, die sich derzeit im Ausland aufhält, hätte stammen können. Die vermeintliche Tochter gab in der Nachricht an, dass sie ihr Handy verloren hätte und die angezeigte Nummer ihre neue Rufnummer sei. Zudem stand in der Nachricht, dass sie derzeit kein Online-Banking durchführen könnte, aber dringend zwei Überweisungen tätigen müsste. Die 58-jährige Gautingerin erklärte sich in ihrer Antwort bereit, die beiden Überweisungen zu machen.“ Damit war sie bereits in die Falle getappt.

Die angebliche Tochter ließ ihr Opfer 1467 Euro und 1877 Euro per Echtzeitüberweisung auf eine deutsche Bankverbindung überweisen. Die Betrüger übertrieben es jedoch, denn als sie von der Gautingerin eine dritte Überweisung forderten, wurde die 58-Jährige misstrauisch – sie verlangte als Authentifizierung den Namen der Schwester. Ruch: „Als ihr dann nicht mehr geantwortet wurde, kontaktierte die Geschädigte ihre Tochter über deren bekannte Handynummer und fiel nach dem Gespräch aus allen Wolken.“

Trotz Anruf bei Bank - das Geld dürfte weg sein

Ihr Geld wird sie Ruch zufolge wohl nicht zurückbekommen. Zwar habe sie sofort nach Feststellung des Betrugs bei ihrer Bank angerufen und beantragte einen Überweisungsrückruf. Jedoch: „Die Erfolgsaussichten wurden ihr aber als sehr gering beschrieben, da es sich um zwei sogenannte Echtzeitüberweisungen handelte.“

Die Masche ist recht neu und tauchte erst vor einigen Wochen auf. Das Vorgehen der Gauner ist stets ähnlich: Sie geben sich als Sohn oder Tochter aus und vor, ihr Handy verloren zu haben oder dass es defekt sei – um die den Betroffenen unbekannte Nummer zu erklären. Deswegen bitten sie um Überweisungen. Ruch nennt die Masche „perfide“.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser neuen Betrugsmethode. Drei Fragen können dabei helfen. Wer eine solche Nachricht bekommt von einem unbekannten Kontakt auf Whatsapp, solle hinterfragen: Gibt sich jemand als Angehöriger aus? Will er Geld? Kann man nicht zurückrufen oder eine Sprachnachricht senden? Bei dreimal Ja ist Vorsicht angesagt – man solle nicht antworten und kein Geld überweisen. Die Polizei rät dringend, auch mit Angehörigen darüber zu reden.