Geflügelpest bei Wildgänsen im Würmtal: Vorsicht bei toten Vögeln

Vorbereitet auf die Geflügelpest: Das Landratsamt ist schon lange gerüstet für einen Fall, wie er nun eingetreten ist – auch mit Schildern. Beobachtungszonen wurden bisher aber nicht eingerichtet. © ps

Bei zwei Wildgänsen, die bei Gauting und Stockdorf gefunden wurden, ist Geflügelpest nachgewiesen worden. Das Landratsamt ruft zur Vorsicht und Mithilfe auf.

Gauting/Landkreis – Bei zwei im Bereich Gauting/Stockdorf aufgefundenen Wildgänsen ist Geflügelpest amtlich bestätigt worden. Wie das Landratsamt am Mittwochnachmittag mitteilte, handelt es sich laut Friedrich-Löffler-Institut (FLI) um das hochpathogene, aviäre Influenzavirus HPAIV vom Subtyp H5N1. Das Landratsamt ruft die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf, sieht von weiteren Maßnahmen wie eine generelle Stallpflicht aber „basierend auf einer aktuellen Risikobewertung“ zunächst ab.

Die Geflügelpest ist vor allem für gehaltenes Geflügel gefährlich, Fälle bei Wildvögeln gibt es immer wieder einmal. In den vergangenen fünf Monaten waren es beispielsweise allein zehn im Stadtgebiet von München, es gab vor allem in Nordbayern Fälle bei gehaltenen Tieren. Bereits seit November gelten für Geflügelhalter verschärfte Bestimmungen (Allgemeinverfügung); so sind Geflügelmärkte verboten, für bestimmte Wildvogelarten gilt ein Fütterungsverbot. „Zu den Biosicherheitsmaßnahmen gehört unter anderem, dass in den Ställen gesonderte Schutzkleidung inklusive getrenntem Schuhwerk zu tragen ist. Geflügelhaltungen müssen vor den Eingängen mit Desinfektionsmatten oder -wannen zur Schuhdesinfektion ausgestattet werden. Personen haben vor Betreten des Stalls ihre Hände zu waschen und zu desinfizieren“, erläuterte Kreissprecherin Barbara Beck.

Das Landratsamt Starnberg bittet jedoch Bürgerinnen und Bürger, verendet aufgefundene Wasservögel und Greifvögel dem Veterinäramt unter (0 81 51) 14 87 73 83 unter Angabe des Fundortes zu melden. „Einzeln aufgefundene tote Singvögel bis Krähengröße müssen nicht gemeldet werden“, so Beck. Kadaver von Singvögeln bis Krähengröße könnten, verpackt in einer Tüte, über den Hausmüll entsorgt werden. „Eine praktikable Möglichkeit, sich dabei persönlich zu schützen ist, den Kadaver mit einer über die Hand gestülpten Tüte aufzunehmen und die Tüte dann über den Kadaver zu stülpen und zu verschließen.“

Erreger kann auch Menschen krank machen

Selbstschutz ist durchaus geboten, denn: „Grundsätzlich kann der Erreger der Vogelgrippe auch Erkrankungen beim Menschen verursachen. Für eine Übertragung ist der intensive direkte Kontakt mit infiziertem Geflügel bzw. dessen virushaltigen Ausscheidungen erforderlich“, erklärte Barbara Beck. Eine Übertragung des hierzulande kursierenden Typs H5N1 auf Menschen in Deutschland sei nicht bekannt. Laut dem Europäischen Zentrum für Seuchenkontrolle sei dieses Virus „schlecht an den Menschen angepasst und die Übertragung von Vögeln auf den Menschen daher selten“.

Dennoch rät das Landratsamt dringend, verendete Vögel nicht zu berühren und auch einen Kontakt von Haustieren mit dem Kadaver zu vermeiden. Beim Umgang mit toten Vögeln sei stets auf entsprechende Hygiene zu achten. Verendete Tiere sollten nur mit Handschuhen angefasst, die Hände danach gewaschen und desinfiziert werden. Der Verzehr von Geflügelfleisch stelle kein Infektionsrisiko dar.

Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie ein Merkblatt für Geflügelhalter und eine bayernweite Karte, aus denen sich die betroffenen Gebiete ergeben, sind auf www.lgl.bayern.de unter dem Stichwort Geflügelpest verfügbar.