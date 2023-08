Gemeinde sperrt Teile des neuen Bewegungsparks

Sport-, keine Spielgeräte: Der größte Teil des Bewegungsparks in Gauting ist weiter nutzbar – nicht jedoch das Trampolin, das Anwohnern den Schlaf raubt und gerne von Kindern genutzt wird, die es nicht nutzen sollen. © Andrea Jaksch

Nach Beschwerden einer Anwohnerin hat das Gautinger Rathaus Teile des noch recht neuen Bewegungsparks schon wieder abgesperrt. Hintergrund: eine „Fehlnutzung“ durch Kinder.

Gauting – Im erst vor wenigen Wochen eröffneten Bewegungspark auf der Gemeindewiese an der Schlossstraße in Gauting ist ein Teilbereich schon wieder gesperrt. Wegen „Fehlnutzung“ durch Kinder wurden einige der Fitnessgeräte eingezäunt und so außer Betrieb genommen.

Den Anstoß zum Handeln hatten Beschwerden einer Anwohnerin gegeben. Sie hatte jüngst im Seniorenbeirat von störenden Geräuschen berichtet: Wenn mehrere Kinder zugleich auf dem Trampolin springen würden, höre sie auf ihrem Balkon ständig ein Piep-Geräusch und spüre eine Druckwelle, so die Seniorin, die auf ihrem Tablet Tonaufnahmen vorspielte. Sie höre das Trampolin auf ihrem nur 13 Meter entfernten Balkon: „Ich kann da gar nicht mehr sitzen.“ Zwölf Parteien im angrenzenden Mehrfamilienhaus an der Schlossstraße litten ebenfalls unter dem Lärm des Bewegungsparks, berichtete die Anwohnerin. Denn einige Sportgeräte seien falsch platziert.

Piep-Töne bis in den späten Abend

Die Seniorin beklagte auch mangelndes Verständnis bei Eltern. Wenn sie Mütter und Väter darauf anspreche, dass der Bewegungspark, wie auf einer von der Gemeinde angebrachten Tafel steht, kein Kinderspielplatz sei und die Sportgeräte erst für Personen ab 14 Jahren seien, erhalte sie Antworten wie: „Das ist meine Entscheidung, wenn mein Kind sich den Kopf anstößt.“ An dem Trampolin sind Haltestangen montiert.

Regeln für Bewegungspark werden ignoriert

Die Nutzung sei außerdem auf die Zeit zwischen 7 Uhr und 22 Uhr beschränkt, so die Anwohnerin weiter. Trotzdem säßen im Bewegungspark noch spät in der Nacht lärmende Leute. Und noch um 1.30 Uhr werde auf dem Trampolin gehüpft. Bevor die Gemeinde den Bewegungspark angelegt habe, seien die Anwohner nicht gefragt worden, ärgerte sich die Gautingerin und bat den Seniorenbeirat um Unterstützung. Nach eigenem Bekunden wollte sie nach dem Besuch im Seniorenbeirat auch mit Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger sprechen.

Inzwischen sei die zuständige Mitarbeiterin der Gemeinde vor Ort gewesen, sagte Rathaussprecher Andreas Röming am Dienstag auf Anfrage. Wegen der auch von ihr festgestellten „Fehlnutzung“ durch Kinder, die sogar auf die oberen Armhaltestangen kletterten und von dort auf den Trampolin sprängen, sei dieser Bereich momentan eingezäunt und abgesperrt. (cc)