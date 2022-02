Gemeinsam wohnen in der Villa Krapfberg: Architektin plant Genossenschaftsmodell

Haben einen genauen Plan für die Villa am Krapfberg in Gauting: die Architektin Helena Eichlinger (Mi.) und das Paar Mario Süßbrich und Theresa Schnell mit Sohn Juri. © Andrea Jaksch

Ein Genossenschaftsmodell mit zwölf bis 14 Bewohnern schwebt einer Gruppe um die Architektin Helena Eichlinger für die Villa am Krapfberg in Gauting vor. Voraussetzung dafür ist aber eine wesentliche Entscheidung des Gemeinderats.

Gauting – Noch bis 12. April läuft das Bieterverfahren für die baufällige, leer stehende Villa am Krapfberg 5 in Gauting. Das Haus liegt zentral oberhalb des Rathausgartens und gehört der Gemeinde. Der Gemeinderat hat sich noch nicht festgelegt, ob er das Grundstück, auf dem bajuwarische Gräber gefunden wurden, in Erbpacht vergibt oder verkauft. Die Architektin Helena Eichlinger hat mit einem Kernteam von momentan fünf jungen Leuten aber bereits ein Konzept für ein Genossenschaftsmodell entwickelt. „Wir wollen das Haus mit dem Türmchen erhalten und nach der Sanierung gemeinschaftlich nutzen“, sagt sie. Im rückwärtigen Hangbereich ist ein Anbau geplant.

Mit in Eichlingers Gruppe „Wohnraumschiff“ sind Theresa Schnell, Beraterin für Kultureinrichtungen, und ihr Partner Mario Süßbrich. Beim Termin mit dem Starnberger Merkur hatten sie ein Modell der Architektin dabei: die gewünschte künftige Optik der derzeit unbewohnten kleinen Villa samt geplantem Anbau. Mit ihrem Vater betreibt Eichlinger das gleichnamige Münchner Architekturbüro, das sich auf Denkmalschutz spezialisiert hat. Nach vorne Richtung Krapfberg, auf dessen Anhöhe die denkmalgeschützte Jugendstilkirche von Theodor Fischer thront, werde sie das gemeinschaftlich genutzte Anwesen öffnen, erklärte die Planerin. Im Erdgeschoss des sanierungsbedürftigen Hauses könne sie sich ein öffentliches Nachbarschaftscafé oder einen Yogaraum vorstellen. Der Anbau soll im rückwärtigen Bereich im Hang entstehen, wo bereits in den 1960er-Jahren ein neuer Gebäude-Teil angestückelt wurde.

Architektin will „möglichst viel erhalten“

„Ich will möglichst viel erhalten“, sagte die Architektin und hat dabei „den Klimaschutz“, aber auch die Bajuwarengräber-Funde auf dem gemeindlichen Grundstück im Hinterkopf. Theresa Schnell betonte: „Es könnte hier ein Beispiel gesetzt werden, um aufzuzeigen, wie Gemeinden ihre Flächen zeitgemäß, umwelt- und sozialverträglich entwickeln können.“

Inklusive des Anbaus würden in der Villa nach der Sanierung 12 bis 14 Erwachsene unterkommen, rechnet Eichlinger vor. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner lebten nicht als traditionelle Familien in abgetrennten Einheiten, sondern nutzten zum Beispiel die Küche, Bäder oder Fahrzeuge gemeinsam. Außerdem soll es einen Gemeinschaftsraum geben.

Erbpacht-Modell abgestrebt

Im Boot sind bereits fünf Leute, die das Erbpacht-Modell umsetzen wollen. Die Gruppe „Wohnraumschiff“ werde in jedem Fall eine Erzieherin mit aufnehmen, sagte Schnell. Über die erfahrene Münchner Dachgenossenschaft „Convex us“ will das Team das Projekt in Gauting realisieren. Gestern war bereits ein Besichtigungstermin in der baufälligen Villa.

Doch das Modell „Wohnraumschiff“ steht und fällt mit der Vergabe in Erbpacht, betonte Mitinitiatorin Schnell. Das sei eine „politische Entscheidung“ des Gemeinderats.

Text: Christine Cless-Wesle