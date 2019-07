Genossenschaftsidee auf Parkdeckfindet Anklang in Gauting

Info-Abend zu Bürgerbahnhof und Wohnen

Ungebrochen ist das Interesse am künftigen Bürgerbahnhof Gauting in Kombination mit Genossenschaftswohnungen auf dem geplanten gemeindlichen Parkdeck: Rund 50 interessierte Gautinger kamen am Montag zum Infoabend in die alte Bahnhofs-Pizzeria.