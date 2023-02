Geothermie am Sonderflughafen: Neuer Bohrplatz nötig

Von: Stefan Reich

Spott aus Unterbrunn: Beim Faschingsumzug vorige Woche nahmen die Burschen das Bohrplatz-Problem aufs Korn. Inzwischen gibt es Alternativen, die jedoch auf Privatgrund liegen – es muss verhandelt werden. © Andrea Jaksch

Die Betreiber des Gautinger Geothermieprojektes müssen sich einen neuen Bohrplatz suchen. Dem bislang geplanten Standort haben die Behörden eine Absage erteilt. Der Zeitplan soll trotzdem gehalten werden.

Gauting/Gilching – Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Zwar ist nicht gesagt, dass das geplante Geothermieprojekt für Gilching, Gauting und Weßling durch jüngst formulierte Einwände von Behördenseite wirklich Schaden nimmt. Doch die Unterbrunner Burschen widmeten dem Thema beim Umzug am Faschingsdienstag trotzdem einen Motivwagen. „Bis die Bürgermeisterin weiß, wo sie kann bohren, ist Gauting schon fast erfroren“, witzelten sie.

Hintergrund der Aktion: Die Regierung von Oberbayern hat den Unternehmen, die nahe des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen warmes Wasser aus mehr als 1000 Meter Tiefe holen wollen, um damit Fernwärme in mehrere Gemeinden zu bringen, auferlegt, sich einen neuen Bohrplatz zu suchen. Die Projektbeteiligten wollen den Termin für den Fernwärme-Lieferstart zwar halten. Vermeidbar wäre das öffentliche Spötteln aber gewesen.

Die Asto-Gruppe aus Gilching hatte sich mit zwei weiteren Unternehmen die Geothermie-Bohrrechte für einen etwa 25 Quadratkilometer großen Claim rund um den Sonderflughafen gesichert. Es folgten Untersuchungen und die Gründung der Bohr- und Betreiberfirma „Silenos Energy Geothermie Gauting Interkommunal“. Die Gemeinde Gilching begann, ein Fernwärmenetz zu bauen, das zunächst auch mit Holzpellets und Wärmepumpen versorgt werden kann – um „das Henne-Ei-Problem zu durchbrechen“, wie Jan Haas, der zuständige Projektleiter bei den Gemeindewerken Gilching, sagt. Denn nur mit sicheren Abnehmern lohnt sich die Investition in die Bohrung.

Stadtwerke Germering wollen ihre Brunnen schützen

Die Gemeinde Gauting beschloss, zusammen mit KWA Contracting, einer Tochter der Stadtwerke Schwäbisch Hall, ein Fernwärmenetz zu bauen. Die gemeinsame Gesellschaft soll laut KWA im März gegründet werden. Leitungen würden aber erst verlegt „bei einem gesicherten und verbindlichen Liefertermin für Geothermiewärme“. Dieser Termin war für die Heizperiode 2025/26 vorgesehen. „An unserem Zeitplan halten wir auch fest“, sagt Dr. Bernd Schulte-Middelich, Geschäftsführer der Asto-Gruppe. Daran ändere auch der Rückschlag bei der Suche nach einem Bohrplatz nichts.

Den anvisierten Standort im Unterbrunner Holz direkt hinter dem Sonderflughafen hatte man sich schon über einen Erbpachtvertrag mit der Gemeinde Gauting gesichert. Das Problem: Eine Genehmigung, genau dort zu bohren, gab es noch nicht. Als die Projektbetreiber dazu bei der Regierung von Oberbayern anfragten, begann die Behörde gar nicht mit der Prüfung, sondern verlange direkt, man möge nach Alternativen suchen. Der Bereich sei Wasserschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet und Bannwald.

Das größte Problem ist der Wasserschutz. Schulte-Middelich sagt: „Wir wussten, dass dort ein Wasserschutzgebiet ist. Aber dieses soll ja verkleinert werden. Ungünstig ist, dass der Bereich der Bohrung in einem anderen, neu beantragten Wasserschutzgebiet liegt.“ Tatsächlich soll der Umgriff des Wasserschutzgebietes Unterbrunner Holz verändert werden: weit größer im Süden, dafür kleiner im nordwestlichen, für die Geothermie relevanten Teil. Doch die Stadtwerke Germering haben beantragt, dort ein Wasserschutzgebiet für ihre Brunnen auszuweisen. Der Antrag ist von 2011.

Tiefengeothermie in dem Gebiet auszuschließen, ist Teil des Germeringer Antrages. „Wir richten uns dabei nach den Richtlinien des Landesamtes für Umwelt“, sagt Roland Schmid, Werkleiter der Stadtwerke Germering. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim sieht Gefahren für das Germeringer Trinkwasser „vor allem beim oberirdischen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, bei den Bautätigkeiten und bei der Entwässerung des Bohrplatzes. Alles, was an dieser Stelle womöglich unbemerkt in den Untergrund versickert, wird früher oder später an den Trinkwasserbrunnen von Germering ankommen“.

Mögliche Bohrplätze gefunden

Die gute Nachricht für das Projekt: „Im Zuge der Alternativenprüfung wurden geeignete Standorte und Auflagen gefunden, die die Wasserversorgung nicht gefährden“, schreibt das Wasserwirtschaftsamt auf Anfrage. Allerdings, sagt Schulte-Middelich, lägen diese auf Privatgrund. „Wir müssen hier noch eine Einigung erzielen.“

Derweil reichen die Gedankenspiele zur Geothermie schon weiter. In Weßling soll das Gewerbegebiet Argelsrieder Feld angeschlossen werden. Das Konsortium um die Asto-Gruppe hat sich auch schon einen weiteren Claim etwas weiter östlich gesichert. „Denkbar wären weitere Bohrungen“, sagt Schulte-Middelich. Auch Teile Planeggs ließen sich sinnvoll anbinden. In Krailling berät der Gemeinderat heute Abend einen Antrag der Grünen, sich an dem Projekt zu beteiligen.