Geschäftshaus ja, aber nicht so

Teilen

Wie Die Fläche Bahnhofstraße 24 soll neu bebaut werden, doch will der Bauausschuss nicht, dass sich der Neubau direkt an Nachbargebäude anschließt. Das passe nicht zu den Zielen des Sanierungsgebietes. © Andrea Jaksch

An der Bahnhofstraße in Gauting soll ein weiteres Wohn- und Geschäfthaus entstehen. Der Bauausschuss fand die Entwürfe allerdings wenig angemessen. Das stört ihn:

Gauting – Im Wandel ist die Gautinger Flaniermeile Bahnhofstraße, und sie bleibt es. Für das Areal mit Fahrschule und Optiker an der Bahnhofstraße 24 ist per Vorbescheid ein neues Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage beantragt. Doch da der geplante Komplex direkt an das viergeschossige Nachbarhaus angedockt würde und so eine geschlossene, dominante Front entstünde, beschloss der Bauausschuss für diesen Teilbereich einen Bebauungsplan mit Veränderungssperre. Die Vorstellungen der Gemeinderäte sind andere.

Das Grundstück liegt im Bereich des laufenden Sanierungsgebiets Ortsmitte und Bahnhofsumfeld, informiert die Bauverwaltung in der Vorlage. Leitziele der angestrebten Satzung seien angemessene Dichtestrukturen, eine behutsame und abschnittsweise Entwicklung von Potenzialen „unter Berücksichtigung lokaler Maßstäbe“ sowie stadtgestalterischer Qualitäten, aber auch bedarfsgerechte, bezahlbare Wohnraumangebote. Das beantragte Wohn- und Geschäftshaus widerspreche diesen Zielen, erläuterte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger in der Sitzung – es entstünde eine „geschlossene Bebauung“.

Da auch die Abstandsflächen überschritten würden und die Gemeinde die gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss an der Bahnhofstraße festlegen will, empfehle die Bauverwaltung eine Veränderungssperre mit Bebauungsplan im Teilabschnitt zwischen Berg- und Hangstraße. Im Rahmen des Planverfahrens werde auch die Tiefgarage per Verkehrsgutachten überprüft, versicherte die Bürgermeisterin auf Nachfrage von Stefan Berchtold (MfG/Piraten).

„Ich würde den Bebauungsplan an der Bahnhofstraße gern größer fassen“, sagte Heinrich Moser (Grüne). Der Umgriff des sogenannten ISEK (Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes) schließe die obere Bahnhofstraße mit vielen Grünflächen an der Hubert-Deschler-Straße, aber auch gegenüber beim Kriegerdenkmal mit ein. Die Gemeinde laufe mit einem kleinen Umgriff für den geplanten Neubau Gefahr, wie am Bergmoser-Haus eine „Fehlentwicklung“ nach Paragraf 34 (Umgebungsbebauung) entsteht. Wenn das Plangebiet Bahnhofstraße zu groß gefasst würde, stoße die örtliche Verwaltung an ihre Kapazitätsgrenzen, warnte Kössinger. „Der Umgriff ist klug gewählt“, lobte indes Markus Deschler (FDP). Der beantragte Höhenversatz von 3,80 Meter zwischen Neubau und Bestand würde sich auf andere Vorhaben auswirken.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde beschlossen. In der Erdgeschosszone „sind ausschließlich gewerbliche Nutzungen zulässig“ – für eine belebte Flaniermeile.

Christine Cless-Wesle