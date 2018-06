Ortsgeschichte hautnah erleben

Volles (Rat-)Haus beim Festakt „20 Jahre Gesellschaft für Archäologie und Geschichte (GfAG) – oberes Würmtal“ Über 100 Gautinger lauschten Laudator Manfred Hahn. Der Leiter des römischen Museums Augsburg sprach über die Warentransportwege von der Provinzhauptstadt Augsburg ins römerzeitliche Gauting.

Gauting – „In zwei Jahrzehnten haben Sie Ortsgeschichte erlebbar gemacht“, würdigte Vizebürgermeister Dr. Jürgen Sklarek die Ausgrabungen und Publikationen der GfAG. Mit dem Band „Überleben und Neubeginn“ im DP-Hospital Gauting habe die Gesellschaft ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte aufgearbeitet und das Interesse der Jugend geweckt.

Der 1972 verstorbene Gymnasiallehrer Dr. Wolfgang Krämer habe vor 100 Jahren das Interesse für die Archäologie am Ort geweckt, sagte Vereinschef Karl Ludwig Hebler. 1930 entdeckte Krämer das römische Tonkruglager an der Kreuzung Reismühler Weg und -Straße im heutigen Badviertel (Bratananium). Sechs Jahre später war der Lehrer bei den Grabungen nach der römerzeitlichen Badeanlage mit dabei.

1998 hob der damalige Gemeindearchivar Gero von Langsdorff die GfAG aus der Taufe. Hebler dankte ausdrücklich seinen Vorgängern, Kreisheimatpfleger Gerhard Schober und Hansjörg Hägele, die beim Festakt dabei waren. Die viel beachtete Wanderausstellung „Durchs Feuer ins Jenseits“ war 2001 ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Die Fundstücke stammten aus 200 Brandgräbern südlich von Gauting. Der Verein betreut auch die Villa Rustica bei Leutstetten.

Zwei Info-Tafeln zur 20-Jahr-Feier sind nicht rechtzeitig fertig geworden. Die eine – „Blickpunkt Gauting“ – wird Römerstraße, Gräberfeld und Brandopferplatz bei der Holzschleif beschreiben. Die andere Schautafel bei der Reismühle erläutert demnächst die Funde im römischen „Vicus Bratanium“. Der Augsburger Museumsleiter Hahn bekannte sich in seinem Vortrag zum Neid, den er angesichts der Publikationsliste zum Römerort „Bratananium“ verspüre. Sie überflügle die der rätischen Provinzhauptstadt Augsburg. Auch die aktuelle Ausstellung mit römischem Schmuck in der Gautinger Sparkassenvitrine sei für ihn ein Neidfaktor – sein Römermuseum sei aus der baufälligen Dominikanerkirche seit fünf Jahren in ein halb so großes Provisorium ausgelagert.

Ausführlich hatte Hahn den in der Leutstettener Kirche St. Alto eingemauerten Grabstein des Decurio Publius Iulius Pintamus studiert. Die Inschrift des geheimnisvollen Besitzers des Gutshofes (Villa rustica) sei unvollständig erhalten, bedauerte er. Es sei nur klar, dass jener „Decurio“, Reiteranführer der römischen Armee, aus einer „Aenia“ stamme, einer offiziellen Provinzhauptstadt. Das könne aber nicht das nahe Augsburg gewesen sein. Auch die Verlässlichkeit der Quelle der von Mönchen immer weitergezeichneten „Tabula Peutingeriana“, benannt nach Konrad Peutinger, stellte Hahn in Frage. Denn nach der Karte, einem Unesco-Weltkulturdokument, wäre ein römischer Wagenlenker „nach ein paar Kilometern an der Donau von der Erde gefallen“. Nur die Meilensteine, eingezeichneten Provinzhauptstädte und Pferdewechsel-Stationen auf der Karte hätten Gebrauchswert. Verderbliche Waren wie Wein in gekühlten Amphoren oder wertvolles Tongeschirr („Terra sigillata“) kamen über den Land- und Wasserweg aus Gallien in den Handelsort Bratananium, ist der Archäologe überzeugt: „Die Ware wurde wahrscheinlich auf Ochsenkarren auf den letzten 123 Kilometern vom Augsburger Lech-Hafen über Epfach bis Gauting Süd transportiert.“

Von Christine Cless-Wesle