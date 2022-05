Große Vorfreude auf kleines Festival

Freuen sich auf das kleine Sommerfestival (v.l.): Tuija Komi, Helmut Pütz, Beatrice Cosmovici, Florian Prey, Brigitte Servatius und Carola Bambas. © Dagmar Rutt

Große Vorfreude herrscht beim Gautinger Förderverein Schlosspark-Remise. Denn am Samstag, 21. Mai, wird die finnische Jazzsängerin Tuija Komi mit ihrem Quartett das 14. kleine Sommerfestival eröffnen, so der künstlerische Leiter Florian Prey.

Gauting – Bei strahlender Frühlingssonne präsentierten Vorstandsmitglieder und Künstlerinnen das frisch gedruckte Programm für das 14. kleine Sommerfestival in der Schlosspark-Idylle. Mit dabei war Brigitte Servatius. Die Gautinger Altbürgermeisterin ist frisch gekürte neue Vorsitzende des Gautinger Fördervereins Schlosspark-Remise, freut sich Schatzmeister Helmut Pütz. Krankheitsbedingt sei der bisherige Vorsitzende Joachim Bender nach fünfeinhalb Jahren zurückgetreten, ergänzte Vereinsvize Beatrice Cosmovici,

Am Eingangstor der Schlosspark-Remise warben Fördervereinsmitglieder, Jazzsängerin Tuija Komi und die Gautinger Profi-Geschichten-Erzählerin Carola Bambas fürs kleine, aber feine Sommerfestival. Mit „Wonderful Polarity“ soll die als „finnische Nachtigall“ gefeierte Jazzsängerin Tuija Komi mit ihrem Quartett die Konzertreihe am Samstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr eröffnen. Die Gautinger Schauspielerin und Erzählkünstlerin Carola Bambas ist gleich zweimal zu erleben, nämlich beim Geschichtenvormittag „Aus Duft gewebt, von Luft zerhaucht“ mit Ines Honsel und Bärbel Jogschies – und auch bei der bundesweiten Benefizveranstaltung für den Wald zum Johannisfest bei der Sommersonnenwende. Die Erlöse vom gemeinsamen „Waldbaden“ mit allen Sinnen und kleiner Meditation am 21. Juni sollen Baumpflanzungen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zugutekommen, erklärte Florian Prey.

Bei der musikalischen Matinée-Lesung „Dorfbanditen“ von Oskar Maria Graf soll der bekannte Schauspieler Gerd Anthoff die Remisen-Bühne betreten. Ehemalige „Groupies“ um Joseph Beuys von der Kunsthochschule Düsseldorf, nämlich Renate Gier, Rendel Simonti und Sigrid Wever, präsentieren ihre Werke bei der Jahreskunstausstellung „Wohnen in Bildern“ ab 6. Juni, 11 Uhr.

Seinem Vater, Bariton Herrmann Prey, ist der Opern-Film „Figaro hier, Figaro dort“ gewidmet, berichtet Prey. Gezeigt wird dieser am 25. Juni, 21 Uhr. Junge Talente des Pianistenclubs München spielen am Samstag, 28. Mai, 19.30 Uhr „Musik, die Clara Schumann spielte“. Und das renommierte „Odeon“-Jugendsinfonieorchester München konzertiert am 9. Juli in der Remise.

Erstmals werden die von Prof. Julia Fischer und Dirigent Johannes X. Schachtner gegründeten Kindersinfoniker (Donnerstag, 26. Mai, 17 Uhr) beim Kleinen Sommerfestival spielen, freut sich Prey. Zu „Musik im Kopf“ mit Liedern der 30er-, 40er- und 50er-Jahre lädt der Desideria Care-Verein in Kooperation mit dem Förderverein ein. Denn Musik „öffnet die Türe zu Erinnerungen“ – auch von Demenzkranken, heißt es in der Ankündigung fürs Konzert am Sonntag, 29. Mai 15 Uhr. Mit dem „Women4Baroque“-Ensemble endet das Festival am Sonntag, 10. Juli.

Karten für 24 Euro gibt es bei der Buchhandlung Kirchheim, (089) 850 35 11, beziehungsweise bei München Ticket, (089) 54 81 81. Online-Bestellungen sind über karten@remise-schloss-fussberg.de möglich. Das gesamte Programm findet sich unter kleines-sommerfestival.de.

Christine Cless-Wesle