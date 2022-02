Großen Hunger nach Kultur gestillt: 50 Jahre Kunstverein Gauting

Teilen

Bei der Feier zu 50 Jahre Kunstverein Gauting (v.l.): Vorsitzende Jane Höchstetter, Dr. Sibylle Butz (Tochter des Malers Stefan Britt), Fritz Hirsch und Renate Großmann. © Cc

Stefan Britt, Herbert Achternbusch und Co.: Erinnerungen an 50 Jahre Kunstverein Gauting gab es zuletzt im Breitwand-Kino.

Gauting – Gut gefüllt war das Breitwand-Kino-Lokal „Tati“ beim pandemiebedingt lange vermissten 12er-Event der Gautinger Kulturplattform am frühen Samstagabend. Zeitzeugen wie Renate Großmann, Stefan Fichert oder Dr. Sibylle Butz, Tochter des verstorbenen Gründers Stefan Britt, feierten in launigen Gesprächen mit der Vorsitzenden Jane Höchstetter „50 Jahre Kunstverein Gauting.“

„In meinem Mutterhaus habe ich die Gründung am 12. Mai 1972 als Achtjährige miterlebt“, erzählte Jane Höchstetter, die Tochter der im vergangenen Jahr verstorbenen Malerin Inifrau von Rechenberg. In Gauting habe es bereits seit Mitte der 1960er-Jahre eine sehr aktive Künstlerszene mit Ausstellungen im damaligen Don-Bosco-Heim gegeben, erinnerte Renate Großmann vom Kunstverein. Unter den etablierten Malern aus der Künstlerkolonie waren unter anderem Lore Masius, Odi Kasper, Lulu Beck, August Bresgen, Hans Olde und Hans Schellinger.

Motor des Kunstvereins war aber Stefan Britt, der erste Vorsitzende. In der kleinen Bude der heutigen Pizzeria Carmine am Hauptplatz stellte der Maler damals auch seine eigenen Werke aus, erinnerte sich Großmann. Dass sich Britt „da unten in dem Häuschen“ am Hauptplatz einquartierte, sei „ein Aufbegehren gegen etablierte Kunstschaffende“ gewesen, erklärte Maler Stefan Fichert von den „Puppet Players“. Der Mäzen und Künstler Thomy Niederreuther habe dieses Aufbegehren mit angestoßen, neue Sparten wie Theater-, Werkstattgruppen oder Aktzeichnen mit Stefan Britt im Kunstverein etabliert.

Kulturhunger Folge der Aufbruchstimmung der 1968er-Bewegung

Damals, vor 50 Jahren, habe es neben dem Kunstverein weitere Initiativen wie die Charivari-Jazzband, die Jugendblaskapelle Unterbrunn oder die Theatergruppe von Peter Schulze-Holz im Rathaus gegeben, erinnerte Altbürgermeister Dr. Ekkehard Knobloch in seiner Grußbotschaft. Als Folge der Aufbruchstimmung der 1968er-Bewegung sei „der Hunger nach Kultur groß“ gewesen. Britt, Niederreuther, Gudrun Siebert-Niederreuther und Renate Großmann hätten Kunstausstellungen im Rathaus zu gesellschaftlichen Großereignissen gemacht, lobte Knobloch. Mitglied im Kunstverein sei auch der am 10. Januar verstorbene Herbert Achternbusch gewesen, der in den 1970er-Jahren mit seiner Frau Gerda und den Kindern in Buchendorf gelebt habe, erzählte Filmpfarrer Eckart Bruchner.

„Mein Vater Stefan Britt war in der Werkstattgruppe“, warf seine in Gauting aufgewachsene Tochter Dr. Sibylle Butz den Blick zurück. Ihr Großvater sei „Nazi“ gewesen und habe seinen Sohn auf die Adolf-Hitler-Schule schicken wollen. Doch ihr Vater ging in Gräfelfing zur Schule, wurde als 17-Jähriger aber zur Wehrmacht eingezogen. Dass er als junger Flakhelfer noch geschossen habe, „bis sich nichts mehr bewegt hat“, habe sich Britt nie verziehen. Seit der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft „hatte mein Vater eine tiefe Verbundenheit zum russischen Volk“. Britt studierte bei Oskar Kokoschka und „lernte da meine Mutter kennen“. 1962 heirateten die Eltern. „Ich habe als Kind eine wunderschöne Zeit erlebt“ mit Inifrau von Rechenberg, Heinz Braun, Thomy Niederreuther, Fritz Hirsch und Renate Großmann, dankt Sibylle Butz dem Kunstverein.

Eine andere Anekdote hatte Fritz Hirsch parat. Erst 1975 bekam der Kunstverein eine Heimat mit Ausstellungen im damals neu gebauten Rathaus: „Mein Vater hat jahrelang für den Kunstverein die Bilder gehängt“, erzählte Hirsch. Die Aussteller hätten sich an dieser Arbeit nie beteiligt, sondern sich hinterher nur beschwert: „Mein Bild hängt aber schlecht.“

Christine Cless-Wesle