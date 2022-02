Großes Neubaugebiet in der Nachbarschaft: Anwohner in Gauting fordern Verkehrsberuhigung

Teilen

Fürchten eine große Verkehrsbelastung wegen des geplanten Neubaugebiet Am Patchway-Anger in der Nachbarschaft: Anwohner der Gartenpromenade in Gauting. Lieber wäre ihnen ganz offensichtlich eine Spielstraße. © Andrea Jaksch

Eine ruhige Wohnstraße, die auch noch Gartenpromenade heißt, soll nun doch nicht verkehrsberuhigt werden. 50 Anwohner wehren sich mit einer Unterschriftenliste dagegen. Sie sorgen sich auch um ihre spielenden Kinder.

Gauting – „Grundsätzlich“ sei gegen das geplante Neubaugebiet Am Patchway-Anger mit bezahlbarem Wohnraum, viel Grün und autofreiem Mobilitätskonzept „nichts zu sagen“, betont Dr. Konrad von Nussbaum. Doch ausgerechnet die Gartenpromenade sei im Planverfahren aus dem Verkehrsberuhigungskonzept für die anliegenden Wohnstraßen wieder rausgeflogen. 50 betroffene Anwohner – darunter von Nussbaum – sind davon nicht begeistert. Sie habe eine Unterschriftsliste ans Rathaus geschickt.

„Der Name Gartenpromenade ist Programm“, betonte Anwohnerin Katrin Gerber beim Termin mit dem Starnberger Merkur. In der Tat: Am Freitagnachmittag kurvten Kinder mit ihren Rollern oder Skateboards durch die Wohnstraße mit beidseitigen Grünstreifen und Tempo 30. Innerhalb von 15 Minuten fuhr ein einziges Auto durch – beinahe im Schritttempo. Aber so idyllisch ist es laut Dr. Renate Kuckelkorn nicht immer. Weil Navis eine Abkürzung über die Gartenpromenade anzeigten, würden an Werktagen ab 6 Uhr große Lkw zu den umliegenden Baustellen fahren, obwohl Laster ab 7,5 Tonnen dort gar nicht fahren dürften, sagte die 88-Jährige. Die Gautingerin spricht aus Erfahrung – sie wohnt seit einem halben Jahrhundert dort.

Hellhörig wurden die Anwohner wegen der jüngsten Entwicklungen zum gegenüberliegenden Neubaugebiet Am Patchway-Anger. Beim Bürgerdialog Ende Oktober im Rathaus war die Gartenpromenade noch im Verkehrsberuhigungskonzept enthalten. Daran erinnern Gerber, von Nussbaum und der dritte Sprecher der Initiative, Wolfgang von Rhein, in ihrem Schreiben. Es richtet sich an Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und alle Gemeinderäte. Die „konstruktiven Anregungen“ für eine Verkehrsberuhigung der anliegenden Wohnstraßen, außerdem Hiltlstraße und Hildegardstraße, hätten damals auch „die höchste Punktzahl von Befürwortern“ erhalten, so die Anwohner. Doch nun ist die Gartenpromenade nicht mehr in den Plänen zu finden.

„Besorgniserregend“ sei die Planung. Denn „die gesamte Steuerung des Autoverkehrs“ aus dem gegenüber vorgesehenen Neubaugebiet sei über die Gartenpromenade geplant. Dies sei eine einseitige Belastung, obwohl gleich gegenüber die neue Tiefgaragenausfahrt für 120 bis 170 Haushalte liege, zudem die Zufahrt zum Supermarkt, argumentiert Gerber. Die Gartenpromenade werde so zum „Ausfallstutzen“ für den Verkehr Richtung München über die A 96. „Wir wollen unsere Lebensqualität im Wohngebiet erhalten.“ Auch wegen der Verkehrssicherheit von 35 Kindern, die derzeit am „Schulweg Gartenpromenade“ aufwachsen, sorgen sich die Anwohner.

Sie fordern im Vorfeld der Bauausschusssitzung am 8. März und des folgenden Verkehrsausschusses „ein zwingend notwendiges und für das gesamte Viertel vertretbares Verkehrskonzept“, das dem „riesigen Bauprojekt in unmittelbarer Nähe der Villenkolonie auch gerecht wird und die Verkehrsbelastungen sinnvoll verteilt“.

Das Verkehrskonzept werde im Rahmen der Bauleitplanung nochmals aufgegriffen, betonte Rathaussprecher Andreas Röming auf Anfrage. Beim Bauvorhaben Patchway-Anger handle es sich um ein laufendes Verfahren.

Christine Cless-Wesle