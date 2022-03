Hacker nehmen Rathaus in Gauting ins Visier: 215 000 Euro für IT-Sicherheit

Regelmäßig versuchen sich Hacker Zugriff auf das Computersystem von Unternehmen und Behörden zu verschaffen. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben diese Fälle zugenommen. © DPA

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben Hacker verstärkt die IT des Gautinger Rathauses angegriffen. Der Gemeinderat beschloss in dieser Woche deshalb, für mehr IT-Sicherheit 215 000 Euro auszugeben.

Gauting - Seit dem Krieg in der Ukraine steigen auch hierzulande die Attacken von Hackern auf Kommunen wie Gauting. „Daher sind Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Geschäftsleiter Dr. Michael Groth auf mich zugekommen“, berichtete Andreas Hecker, Leiter der Gautinger Informationstechnik, in der Sitzung. Auch die Bundes- und Landesämter für IT-Sicherheit rieten zu „erhöhter Wachsamkeit, Reaktionsbereitschaft und Umsetzung von Absicherungsmaßnahmen“.

Bei der regelmäßigen Analyse habe er in der Tat vermehrte E-Mail-Attacken herausgefiltert, berichtete Hecker. Wurden im Dezember des Vorjahres noch 5320 Hacker-Angriffe geblockt und im Januar 8935, so schnellte diese Zahl nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bereits im Februar auf 26 476 nach oben. „Dies entspricht einer Steigerung von circa 497 Prozent“, sagte Hecker. Wesentlich „perfider“ sei aber die vom Verfassungsschutz bestätigte Qualität der neuen Angriffe. Es handele sich nicht um normale Hacker, sondern um speziell für den Cyber-Krieg ausgebildete Mitarbeiter institutioneller Organisationen wie etwa Militär oder Geheimdienst. Allen Mitarbeitern der Gautinger IT sowie der Geschäftsführung bereite dies Sorgen, so Hecker, der mehr IT-Sicherheit durch die Nutzung von zwei getrennten Systemen von zwei Anbietern forderte. Bei diesem Zwiebelmodell werde es für Angreifer schwieriger.

„Ich war anfangs zwar skeptisch“, gestand der IT-Techniker Tobias McFadden (MfG/Piraten). Aber von seinen IT-Kollegen, die kleine Kommunen wie Gauting betreuten, habe er ebenfalls gehört, dass die Gemeinden seit dem Ukraine-Krieg unter Cyber-Attacken litten und ihre Firewalls ausbauten. Deshalb unterstütze er den Vorschlag der Verwaltung. Einmütig bewilligte der Gemeinderat die Mittel für den sofortigen, sicheren Endausbau der Rathaus-IT in Höhe von 215 000 Euro. Der Großteil, fast 155 000 Euro, stammt aus Mehreinnahmen aus dem Verkauf der neun Parzellen des Gautinger Handwerkerhofs, hieß es in der Sitzungsvorlage von Kämmerer Stefan Hagl.

Christine Cless-Wesle