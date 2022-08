Hang bewegt sich: Straße halbseitig gesperrt

Von: Peter Schiebel

Die Böschung zur Würm sackt ab: Nachdem deutliche Risse in der Fahrbahn zu erkennen waren, hat das Staatliche Bauamt gestern ein 120 Meter langes Teilstück der Staatsstraße durchs Mühltal einseitig gesperrt. © Andrea Jaksch

Die Staatsstraße 2063 durchs Mühltal zwischen Starnberg und Gauting ist seit gestern auf einer Länge von 120 Metern halbseitig gesperrt. Grund dafür sind Straßenschäden, die auf Hangbewegungen zurückzuführen sind – ausgelöst offenbar von der Würm. Wie lange die Sperre andauert, ist offen.

Starnberg/Gauting – Verkehrsteilnehmer durchs Mühltal müssen in den nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monaten mit Behinderungen rechnen. Grund dafür sind Schäden an der Staatsstraße 2063 zwischen Starnberg und Gauting. Weil auf einer Länge von rund 120 Metern Risse im Asphalt aufgetreten sind, hat das Staatliche Bauamt Weilheim gestern die Fahrbahn Richtung Gauting in dem Bereich gesperrt. Eine Ampel regelt nun dort den Verkehr.

In dem Bereich oberhalb des Forsthauses Mühlthal verläuft die Staatsstraße nur rund zwei Meter neben der Würm, vom Fuß der Böschung des Gewässers bis zur Fahrbahndecke sind es etwa drei bis vier Meter. Bereits vor drei Jahren waren dort im Fahrbahnrand Risse aufgetreten. Das Staatliche Bauamt ließ seinerzeit ein geologisches Gutachten erstellen, die entstandenen Risse wurden mit flüssigem Asphalt verschlossen. Dadurch sollte verhindert werden, dass Wasser in den Untergrund eintritt, erläutert Markus Schleier, Sachgebietsleiter Georisiken und Sonderbauweise beim Bauamt. Für einige Zeit war Ruhe in dem Bereich, bis sich vor einigen Monaten die Schutzplanken schief stellten.

„Als erste Vorsichtsmaßnahme wurde die Fahrbahn mittels Baken eingeengt, um den Fahrbahnrand und die Böschung zur Würm zu entlasten“, erklärt das Bauamt. Nun sei aber „dringender Handlungsbedarf“ geboten. Denn die Risse in der Fahrbahndecke haben sich wieder geöffnet. Sie ließen sich zum Teil fünf bis zehn Meter weit verfolgen, sagt Schleier. Die Breite liege noch im Millimeterbereich. Diese Rissen lassen darauf schließen, dass es Bewegungen im Untergrund gibt. „Es ist zu befürchten, dass die Standfestigkeit der Staatsstraße dadurch in Mitleidenschaft gezogen ist“, erklärt die Weilheimer Behörde in einer Pressemitteilung.

Fachmann Schleier geht davon aus, dass durch die Würm der Boden erodiert. „Die Böschung wird instabiler und sackt leicht nach unten ab“, sagt er. Das könne bereits vor einiger Zeit passiert sein. Mit einer Verzögerung sei der Schaden erst jetzt auf der Oberfläche aufgetreten. Denkbar sei auch, dass die lang anhaltende Trockenheit mit gesunkenem Würm-Spiegel den Boden in bestimmten Bereichen poröser gemacht hat.

Die genaue Ursache werde nun von einem Geotechniker erkundet, erklärt Schleier, der sich neben dem Schutz von Böschungen vor allem um Felssicherungen und dergleichen im Alpenvorland kümmert. Darüber hinaus würden Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt vorgenommen, wie die Stelle dauerhaft gesichert werden kann. Denkbar ist zum Beispiel der Einbau von Flussbausteinen oder Bohrpfählen.

Ziel der kurzfristig eingerichteten Sperrung ist es, die Verkehrsbelastung in dem Bereich zu reduzieren und damit eine weitere Destabilisierung des Bereichs zu vermeiden. „Handlungsbedarf ist aktuell durch die Gefahr eines Versagens der Böschung dringend geboten“, erklärt das Bauamt. Wie lange diese Sperrung aufrechterhalten werden muss, ist bislang noch völlig unklar. „Bis auf Weiteres“, sagt Markus Schleier.