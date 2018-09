Ein Traum wurde Wirklichkeit

Traum und Wirklichkeit: Unter diesem Motto feiern Gründer Hans-Georg Krause und sein Team 25 Jahre Theaterforum Gauting. Denn was der pensionierte Lehrer einst als „Vision“ im kleinen TheaterSpielRaum der Hauptschule initiierte, begeistert seit 2005 im Bürger- und Kulturhaus Bosco.

Gauting – Ohne Hans-Georg Krause, den Gründer und Vorsitzenden des Theaterforums, gäbe es das Bosco nicht. Das Bürger- und Kulturhaus ist ein Leuchtturm im Landkreis, um den sogar Münchner die Würmtalgemeinde beneiden. Der leidenschaftliche Theaterfreund Krause steht dabei nie irgendwo vorn auf der Bühne, sondern zieht im Hintergrund die Fäden. in den ersten neun Jahren managte der Vorsitzende des Theaterforums dies ehrenamtlich, im Hauptberuf war er Lehrer. Inzwischen ist er pensioniert. Zum Festakt am kommenden Freitag, 21. September, werden Krause und sein Team das Buch „Traum & Wirklichkeit – 25 Jahre Theaterforum Gauting“ an die Gäste verteilen. Vorn auf dem Bildband ist die sinnbildliche Theaterfigur von Rosemarie Zacher im purpurroten Mantel vor Publikum zu sehen – daneben der Leuchtturm – das Bosco.

Bei einem Sommerfest 1991 im Schlosspark hatten Krause und Jens Groß – heute Schauspieldirektor in Bonn – zunächst ein „Diskursives Gutachten“ über „Perspektiven einer kommunalen Kulturpolitik“ entwickelt. „Kultur ist das eigentliche Leben. Sie liegt der Politik und Wirtschaft, dem Lokalen und dem Feuilleton zugrunde und verbindet sie.“ Dies hatte, so Krause, schon der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker gesagt. Aus dem Traum eines langfristigen Kulturkonzepts in Gauting wurde aber erst einmal nichts. Deshalb gründete Krause mit ein paar Mitstreitern im September 1993 den Verein Theaterforum.

Im „TheaterSpielRaum“ im Keller der Gautinger Hauptschule fanden die ersten Kleinkunst-Veranstaltungen statt. Das Theaterforum holte Kultur für die Bürger in die Würmtalgemeinde. Desgleichen bei den „Theatertagen in Gauting“, einem bunt gemischten Programm mit Schauspiel, Literatur und Musik. Auf Anregung des damaligen Bürgermeisters Dr. Ekkehard Knobloch startete Krause auch noch den „Gautinger Kinderfrühling“. Und 1996 gründete er das landkreisweite „Schüler-Theaterfestival“ – abwechselnd in Gauting und Starnberg. Krause bekam dafür den Klinge-Kulturpreis überreicht.

Für das immer reicher werdende Kulturleben mit Musik-Theaterfestival und „Kleiner Szene“ wurde der TheaterSpielRaum bald zu klein. Unter Bürgermeisterin Brigitte Servatius wurde das ehemalige Don-Bosco-Heim im Ortskern deshalb nach und nach zum Bürger- und Kulturzentrum ausgebaut. Nur durch die festen Zuschüsse der Gemeinde und mit Unterstützung der ehrenamtlichen Spartenleiter für Schauspiel, Literatur, Klassik, Jazz, Vielklang, Kabarett und der Aktiven des Theaterforums habe sich das Bosco zum kulturellen Leuchtturm im Landkreis entwickeln können, schwärmt Krause. Bei der anstehenden Neuwahl im Oktober wird Krause nicht mehr antreten. Das Management hat der 67-Jährige bereits in die Hände seiner Tochter Amelie Krause abgegeben.

Besonders und anders wie das Bosco, so soll auch der Festakt sein. Zugesagt haben Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Landrat Karl Roth und Bezirkstagspräsident Josef Mederer. Aber es wird keine Reden geben, sondern Video-Grußworte und Vorführungen aus 25 Jahren Theaterforum. Beginn ist um 19.30 Uhr.