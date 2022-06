„Harry“ und „Schnäufele“ aus dem Würmtal

Kunst für Kinder: Rosemarie Zacher hat den Kinder-Führer für die Landesausstellung „Typisch Franken?“ gestaltet. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Rosemarie Zacher, Künstlerin aus Gauting, hat den Kinderführer „Typisch Franken?“ zur Landesausstellung in Ansbach geschrieben.

Gauting – „Mir macht das viel Freude, weil ich damit Kunst, Pädagogik und Geschichte miteinander verbinden kann.“ So schwärmt Rosemarie Zacher aus Gauting über ihre jüngste Arbeit. Sie ist überglücklich, dass sie den Auftrag für den mit Prof. Christof Paulus erarbeiteten Kinderführer zur viel beachteten Bayerischen Landesausstellung „Typisch Franken?“

in Ansbach ergattert hat. Mit den köstlich gezeichneten Figuren, nämlich „Harry“ und „Schnäufele“, ziehen die jüngsten Besucherinnen und Besucher mit dem lustigen „Frankenflitzer“-Rätsel-Heft unterm Arm noch bis 6. November durch die Ausstellung und lernen dabei.

Bereits für die Ausstellung „Kaiser Heinrich II.“ vor zwei Jahrzehnten hatte die vielseitige Künstlerin aus Gauting fürs Haus der Bayerischen Geschichte fantasievolle Bischofsskulpturen kreiert, erzählt Rosemarie Zacher. „Historische Haltestellen“ wie die Stele mit Kunigundengesängen, die damals in der Bamberger Fußgängerzone installiert war, stammten ebenfalls aus der Werkstatt von Rosemarie Zacher. „Für Dich! Ich bin‘s, der bayerische Löwe! Ich begleite Dich auf Deinem Rundgang durch die Dauerausstellung“, hatte Rosemarie Zacher auf dem Kinderfaltblatt samt Bastelbogen getitelt. Von ihrem perfekt gezeichneten, glücklichen Löwen lernten damals die Kinder, dass König Maximilian I. und seine Minister vor gut 100 Jahren die allgemeine Schulpflicht in Bayern eingeführt haben. Aber auch, dass einem gewissen Ludwig Gruber, Soldat im Ersten Weltkrieg, seine ausgestellte, von der Kugel zerbeulte Taschenuhr einst „das Leben gerettet hat“.

Nun also „Typisch Franken?“. Mit ihren witzigen Tierfiguren „Harry“ und „Schnäufele“ nimmt Zacher im neuen Kinderführer Mädchen und Buben mit auf die Reise nach Ansbach. Zu ihren Illustrationen hat Paulus in Original-Fränkisch getextet: „Der Harry kommt aus Nämmberch (Nürnberg) und ist a bissel maulfaul. Und ich bin‘s Schnäufele aus Schweinfurt und du gern Fränggisch babbeln (auf Fränkisch reden).“ Von Ansbach, Würzburg, Windsheim, Fichtelgebirge, Bamberg, Spessart, Coburg, Nürnberg/Fürth bis Bad Kissingen geht die vergnügliche Reise im „Frankenflitzer“. Ganz nebenbei erfahren die Kinder im Heft von „Harry“ und „Schnäufele“, dass der berühmte „Gscheiderla“ Jean Paul in seinem „lieben Bayreuth“ lebte. Vom Dichter Jean Paul stamme aber auch der im Kinderführer abgedruckte Spruch „Kinder und Uhren dürfen nicht ständig aufgezogen werden, man muss sie auch gehen lassen“, erzählt Rosemarie Zacher, Leiterin der Gautinger Schule der Fantasie, lachend.

„Schnäufele“, benannt nach dem berühmten fränkischen Fleischgericht „Schäufele“ (Schweineschulter), entdeckt im „pomologischen Kabinett“ der Ansbacher Ausstellung auch die nicht mehr existenten wächsernen Apfelsorten „Schweizerhose“ oder „Venusbrust“. Mit dem im Kinderführer abgedruckten QR-Code können sich die jungen Besucherinnen und Besucher online sogar selber ein „pomologisches Kabinett“ zulegen, also ein Obst-Kabinett.

Dass das „Wunder von Bern“ dem „Clubberer“ Max Morlock vom FC Nürnberg zuzuschreiben ist, erfahren die Kinder ebenfalls im Rätselbuch „Typisch Franken?“ Denn Morlock schoss bei der Fußballweltmeisterschaft 1954 das erste Tor gegen Ungarn – und Deutschland wurde Weltmeister. Rosemarie Zacher hat dazu einen riesigen ledernen Original-Fußballschuh mit abschraubbaren Stollen gezeichnet, in dem der kleine Erklärer „Schnäufele“ steht. Und so ganz nebenbei erfahren die jüngsten Ausstellungsbesucher, dass Reichskanzler Otto von Bismarck auch noch nach einem missglückten Attentat, das ihn dank Handschuhen „nur leicht verletzte“, regelmäßig „wie halb Europa“ in Bad Kissingen kurte – und obendrein eine gewaltige „Wambm“ (Wampe) wie der „Schnäufele“ auf die Waage brachte. In der abgebildeten Waage aus der Ansbacher Ausstellung ist nachzulesen, dass „seine Durchlaucht Fürst Bismarck“ im Jahre 1878 sagenhafte 243 Pfund wog, also mehr als 120 Kilo.

Also, nichts wie hin, in die noch bis 6. November laufende Bayerische Landesausstellung „Typisch Franken?“ in der Orangerie Ansbach. Kinder, die das Lösungswort im Rätselbuch finden, erwartet sogar ein „kleines Geschenk“ an der Kasse, weiß die Rosemarie Zacher.

Christine Cless-Wesle