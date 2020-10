Harter Kampf ums Konzept

Zu keiner Entscheidung kam der Gautinger Gemeinderat am Dienstagabend, als er erneut über das Neubaugebiet auf dem ehemaligen AOA-Areal debattierte. So einfach sind Änderungen dort nämlich nicht.

Gauting – Die Entscheidung über Änderungen auf dem Gebiet „Am Patchway Anger“ in Gauting fällt frühestens am 20. Oktober. Der Gemeinderat vertagte das Thema am Dienstagabend nach mehrstündiger Sitzung. Für manche ging es unerwartet sachlich zu, als Rat, Experten und Vertreter der vier Grundeigentümer diskutierten. Auf der Tagesordnung standen Änderungswünsche eines Mehrheitsbündnisses von Grünen, FDP, MFG, MiFü und SPD. Knackpunkte bei der weit fortgeschrittenen Planung für die Siedlung mit bis zu 800 Personen seien das verdoppelte Verkehrsaufkommen auf der Ammerseestraße, aber auch die Folgekosten wie etwa eine Kindereinrichtung“, erklärte SPD-Fraktionssprecher Eberhard Brucker. Das sei für die Gemeinde schlichtweg „nicht bezahlbar“.

Etwa 30 Interessierte verfolgten die per Lautsprecher auch ins Foyer übertragene Sondersitzung des Gemeinderates. Um auch die neu gewählten Gemeinderäte auf den aktuellen Stand zu bringen, erläuterte Bauamtsmitarbeiterin Marita Münch die Historie. Schon der alte Bebauungsplan 100 sei der Versuch gewesen, die immer nähere rückende Wohnbebauung mit dem inzwischen nach Gilching abgewanderten Betrieb AOA unter einen Hut zu bringen. Als Lärmschutz zur südlich angrenzenden Wiese an der Pötschenerstraße, an der bekanntlich Katholisches Siedlungswerk, Zweckverband Wohnen und Gemeinde Gauting zahlbaren Wohnraum planen, war eine Hochgarage mit Satteldach vorgesehen. Doch die damals angepeilten zwei bis drei Geschosse seien heute wegen der explodierenden Grundstückspreise nicht mehr realisierbar. Und die einst auf dem Gemeindeteil geplanten Doppelhäuser würden heute pro Haus glatt 1,8 Millionen Euro kosten, ergänzte Prof. Hans-Peter Hebensperger-Hüther, der den Sieger-Entwurf geplant hatte. Unter Beteiligung der Öffentlichkeit, in Gesprächen mit den Eigentümern, betroffen sind 60 Nachbarn aus dem direkten Umfeld, und großer Bürgerinfo sei der damals favorisierte Plan samt Verkehrskonzept entwickelt worden, so Münch. Statt eines langen Riegels an der Ammerseestraße soll auf dem geräumten Fabrikgelände ein Supermarkt mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche entstehen, erläuterte Hebensperger-Hüther. Kindergarten, Mobilitätszentrum, Café und Appartements für knapp 150 Bewohner seien auf diesem Grundstück, das drei Erben aus der Familie Diehl gehört, ebenfalls geplant. Nach kritischen Stimmen aus der Nachbarschaft habe er Gebäudehöhen reduziert. Clou der Planung ist bekanntlich die große, öffentlich zugängliche Wiesenfläche mitten im neuen Wohnquartier.

Architekt Roland Blauhöfer, der die Erben aus der Diehl-Stiftung vertrat, betonte, das Projekt auf dem AOA-Gelände müsse wirtschaftlich sein. Ein Ausstieg der Eigentümer bei einer Abkehr von Vollsortimenter und Wohnungen scheint möglich: Falls der vorliegende Entwurf nicht umgesetzt werde, „wird das Gesamtkonzept aus unserer Sicht nicht realisiert“, erklärte Blauhöfer.

„Wir wollen nichts Unanständiges“, erläuterte Markus Deschler (FDP) den Antrag. Der bezahlbare Wohnraum an der Wiese Pötschenerstraße bleibe wie zuvor. Auf dem vorderen AOA-Gelände soll der Wohnraum-Anteil von 56 auf 30 Prozent gesenkt werden. Statt Vollsortimenter wünscht das Bündnis „kleinflächigen Einzelhandel“ und Büros. Im Grundstücksbereich der Gemeinde soll das Bauvolumen auf 3000 Quadratmeter reduziert und die Grundstücke in Erbpacht im Genossenschaftsmodell vergeben werden, erläuterte Deschler weiter. Grundsätzlich soll eine Kita „von der Krippe bis zum Hort“ im neuen Quartier realisiert werden, ebenso Car- und Bike-Sharing zur Entlastung des Verkehrs. Mit dem geplanten Vollsortimenter „leiden die Geschäfte am Pippinplatz“, fand auch Dr. Jürgen Sklarek (MiFü 82131). Sinnvoller wäre ein Discounter für die Bewohner. Mit einem Markt wie Aldi „ziehen Sie nur mehr Verkehr an“, warnte Dr. Ralf Popien, einer der geladenen Experten. „Wir sehen die Qualität mit Grünflächen in Ihrem Entwurf“, würdigte Heinrich Moser (Grüne) den Plan von Hebensperger-Hüther, aber: Das Problem sei der Verlust von „innerörtlichen Gewerbeflächen“ und die „Herausforderung von zunehmendem Verkehr“. Rechtsanwalt Michael Beisse, beauftragt von der Gemeinde, betonte, dass das vom Bündnis gewünschte „stille Gewerbe“ nur in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gesichert werden könnte – das wäre eine andere Planart als derzeit. Und gegen den Willen der Eigentümer „können Sie das nicht festlegen“.

„Springen Sie über Ihren Schatten und nutzen Sie die Chance, vier Eigentümer mit im Boot zu haben“, appellierte zum Finale gegen 23 Uhr der Stadtplaner Hebensperger-Hüther. Michael Vilgertshofer (CSU) beantragte danach, die weitere Debatte zu vertagen – auf 20. Oktober.