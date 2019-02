Mit Pkw und ohne Führerschein steckengeblieben

Kein Führerschein, ein nicht zugelassenes Auto: Auf eine Menge Ärger muss sich ein 20-Jähriger aus Hausen einstellen.

Hausen – Ein 20-jähriger Mann aus Hausen ist am Dienstagabend mit seinem VW Passat auf der Fahrt von Hausen nach Oberbrunn im Schnee steckengeblieben. Eigentlich kein Drama. Aber die Sache wird doch beträchtliche Folgen für ihn haben. Da der 20-Jährige nicht gut Deutsch spricht, erzählte er einem Bekannten von der Angelegenheit. Dieser rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, um den 20-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien, stellten sie allerdings fest, dass er keinen Führerschein besaß. Dazu kam, dass der Passat nicht zugelassen war. „Dies zieht nun weitere Ermittlungen nach sich und gegen den Fahrer sind deshalb nun auch mehrere Strafanzeigen von der Polizei zu bearbeiten“, so die Beamten der Gautinger Polizei in ihrem Bericht.

