Hauser Straße: Was geht und was nicht

Von: Peter Schiebel

Nadelöhr Hauser Straße: Sandro Mock mit seinen Kindern Frida (8), Noah (4) und Merlin (2) an der Treppenanlage gegenüber der Königswieser Straße. Sie wünschen sich mehr Sicherheit beim Queren der Kreisstraße. © Dagmar Rutt

Zu eng, zu unübersichtlich, zu viel Verkehr: Anwohner im Gautinger Ortsteil Königswiesen kritisieren die Situation am Ortseingang Hauser Straße. Das Landratsamt will dort noch einmal nachbessern, macht jedoch kaum Hoffnung, was eine Ausweitung der Ampelanlage betrifft.

Königswiesen – Die Hauser Straße in Königswiesen hat derzeit eine ganz besondere Bedeutung. Sie ist Umleitungsstrecke für die wegen Sanierungsarbeiten gesperrte Staatsstraße durch das Mühltal. Doch schon ohne diesen zusätzlichen Verkehr sind Anwohner des östlich der Bahnlinie gelegenen Teils von Königswiesen mit der verkehrlichen Situation unzufrieden. „Miserabel“ sei sie, schreiben Marit Keidel und Sebastian Mainz in einer E-Mail an das Landratsamt.

„Über 30 Haushalte mit 16 Kindern überqueren die Hauser Straße vor der Unterführung, um auf die Königswieser Straße zu gelangen. Der Schulweg für unsere Kinder führt über diese Straße“, betonen sie. Von einem sicheren Überqueren könne jedoch keine Rede sein. Es gibt an der Stelle keinen Gehweg, der St.-Ulrichs-Weg mündet ebenso abrupt auf die Hauser Straße wie die Treppenanlage aus dem Wohngebiet.

Ortstermin bringt neue Erkenntnisse

Dass das Landratsamt in Absprache mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim vor Kurzem in dem Bereich bereits Tempo 30 angeordnet hat und ein Schild hat aufstellen lassen, das die Verkehrsteilnehmer daran erinnert, bei roter Ampel den Einmündungsbereich freizuhalten, haben die Anwohner wohlwollend und dankend zur Kenntnis genommen. Aber ausreichend sei das noch nicht. In ihrer E-Mail schreiben Keidel und Mainz stellvertretend für die Nachbarschaft: „Ein Vorschlag aus unserer Runde wäre die Versetzung der Ampel auf die Höhe Einmündung St.-Ulrichs-Weg, sodass bis zur Unterführung einspurig gefahren wird und dadurch Platz für einen Fußgänger- beziehungsweise Fahrradweg gewonnen wird.“

In der Zwischenzeit hat sich das Landratsamt erneut mit der Thematik beschäftigt, auch einen Ortstermin hat es gegeben, wie Behördensprecher Stefan Diebl gegenüber dem Starnberger Merkur sagt. Die Ergebnisse:

In diesen Tagen will die Baufirma, die aktuell an der Bahnüberführung tätig ist, die Baustelleneinrichtung zurückbauen. „Dies bedeutet, dass dann auch wieder die Königswieser Straße nutzbar ist, die derzeit installierte Baustellenampel abgebaut und die bestehende fest installierte Ampel an der Bahnüberführung wieder in Betrieb genommen wird“, erklärt Markus Reichart, Fachbereichsleiter Verkehrswesen im Landratsamt. „Damit steht rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahres der ursprüngliche und den Schülern bekannte Schulweg entlang der Bahnstrecke, der über die Treppenanlage direkt gegenüber der Königswieser Straße endet, zur Verfügung.“ Dieser Schulweg sei nach Ansicht der Polizei als nicht gefährlich eingestuft. Durch den stehenden Verkehr vor der Ampel erhöhe sich die Unfallgefahr nicht signifikant.

Die Möglichkeiten für einen temporären Gehweg schätzt das Landratsamt „sehr begrenzt“ ein. Die Hauser Straße diene als Kreisstraße auch überörtlichem Verkehr, weswegen eine Leistungsreduzierung der Durchfahrt, soweit möglich, zu verhindern sei. Östlich der Bahnstrecke sei die Fahrbahn nur 6,50 Meter breit. Ein Notgehweg sei von daher nur unter Reduzierung auf eine Fahrspur möglich.

„Eine temporäre Erweiterung der bestehenden Ampel für die Zeit der Vollsperrung im Mühltal ist auf die Schnelle ebenfalls nicht umsetzbar“, erklärt Reichart. Zum einen sei die Organisation sehr aufwendig, zum anderen müssten wenigstens die Einmündungen Königswieser Straße und St.-Ulrichs-Weg in Schaltung und Programmierung einbezogen werden – „wofür nicht jede x-beliebige Baustellenampel geeignet ist“.

Bereits erweitert ist dagegen die Tempo-30-Regelung. Sie gilt nun auch auf der Hauser Straße in Richtung Hauser Kreuzung. Darüber hinaus will das Landratsamt zusätzliche Warnschilder „Achtung, Kinder“ aufstellen. Damit sei auch der Übergang zur Königswieser Straße zusätzlich abgesichert, so Reichart.

Als Ergebnis des Ortstermins prüfe das Landratsamt zudem, ob der Linienbus an der ehemaligen Schulbushaltestelle bei einer morgendlichen Fahrt kurz anhalten und die Grundschulkinder mitnehmen kann, erklärt Sprecher Diebl. „Aus unserer Sicht dürfte das den Ablauf des Fahrplanes nicht wesentlich beeinträchtigen.“ Absprachen mit MVV und Busunternehmen seien aber erforderlich.