Heimischer Ort der Zuflucht

Teilen

Die Buchendorfer Schwestern sind für Flüchtlinge da: Äbtissin Maria, Priester Andrij Gubka mit Tochter Mariia (1 Jahr) und Sohn Oleksandr (5 Jahre), Kristina, Mikhail, Mutter Snizhana sowie die Schwestern Tamara (aus Ukraine) und Schwester Kassia. © Andrea Jaksch

In Buchendorf befindet sich das einzige russisch-orthodoxe Frauenkloster in Deutschland. Für die Schwestern ist es eine Selbstverständlichkeit, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.

Buchendorf – „Wir beten für den Frieden“, sagt Äbtissin Maria, Vorsteherin des russisch-orthodoxen Frauenkloster in Buchendorf, „die ukrainische Kirche ist unser orthodoxer Bruder.“ Im Gästehaus des einzigen russisch-orthodoxen Frauenklosters Deutschlands lebt deshalb der ukrainische Priester Andrij Gubka mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern. Ganz neu zugezogen sind die Kriegsflüchtlinge Snizhana, ihre Tochter Kristina und deren Verlobter Mikhail.

Auf dem Klosterareal neben der St. Michaels-Kirche herrscht friedliche Ruhe. Die ersten russisch-orthodoxen Schwestern kamen bereits 2005 nach Buchendorf. Erzbischof Mark gründete damals auf dem gepachteten Gelände der Congregatio Jesu das erste Frauenkloster in Deutschland unter dem Patronat der Großfürstin Elisabeth: Die Märtyrerin wurde 1918 Opfer der Bolschewiken und wird seither von der russisch-orthodoxen Kirche im Ausland für ihre Barmherzigkeit als Heilige verehrt.

„Ich verfolge die Nachrichten nicht“, bekennt die russischsprachige Äbtissin, eine gebürtige Griechin. Mit ihren 14 Klosterschwestern, dem ukrainischen Priester Andrij oder Erzbischof Mark „beten wir regelmäßig für den Frieden. Das ist unsere Hauptmission, und wir sind bereit zu helfen“. Auch orthodoxe Flüchtlinge aus dem Donbas oder aus der Ostukraine kämen mit ihrem persönlichen Schmerz nach Buchendorf, um ihre Geschichte zu erzählen. Krieg gebe es dort ja schon seit 2014.

Im Gästehaus des Klosters wohnen derzeit drei Kriegsflüchtlinge und der ukrainische Priester Andrij mit seiner Familie. Anders als in der katholischen Kirche werden in der orthodoxen nur verheiratete Priester geweiht, erklärt Äbtissin Maria. Metropolit Onufrij, das Oberhaupt der ukrainischen Kirche, hatte den jungen Priester bereits vor viereinhalb Jahren nach Buchendorf entsandt. „Unsere Mascha (Mariia) ist hier geboren“, erzählt der Geistliche, der auch in München-Fasanengarten Messen zelebriert.

„Die Menschen, die bereits 2014 aus dem Donbas flohen, helfen heute ihren Brüdern und Schwestern“, betont die Buchendorfer Äbtissin. „Ich bin schon 13 Jahre hier im Kloster“, erzählt Schwester Kassia: Die gebürtige Deutsche hat Slawistik studiert und übersetzt die Sorgen, die die drei Flüchtlinge erzählen. Die Oma, ihre fünf Cousins und die Tante lebten alle noch in Czernowitz in der Westukraine, erzählt Kristina. Nur weil ihr Verlobter Mikhail an der geistlichen Akademie in Kiew studierte, sei er nicht eingezogen worden. Vor dem Krieg habe Mikhail als Reisebus-Fahrer gejobbt und Touristen zwischen Deutschland und der Ukraine hin- und hergefahren. Am 22. Februar reiste er aus der Ukraine aus – und blieb bei Kriegsausbruch zwei Tage später in München. In der Landeshauptstadt traf er seine Verlobte Kristina, die aus Czernowitz geflohen war. „Meine Mama kam später nach“, sagt Kristina. Snizhana hat drei Tage an der polnisch-ukrainischen Grenze auf ihre Ausreise warten müssen. „Aber nun sind wir alle zusammen“, so Kristina dankbar. „Nach Pfingsten werden wir hier heiraten.“ Ursprünglich sollte die Hochzeit mit Mikhail in der Ukraine stattfinden.

„Unsere Gottesdienste stehen allen offen“, betont Äbtissin Maria. Ums Kloster Buchendorf gebe es bereits einen großen Freundeskreis, der unter anderem Hilfstransporte in die Ukraine organisiert, freut sie sich. „Über die Gautinger Unterstützergemeinschaft Ukraine bieten wir auch Seelsorge an.“ Und dank Schwester Kassia funktioniert die Kommunikation perfekt.

Christine Cless-Wesle