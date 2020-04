Mit dem Bagger zum letzten Abschied

Wie begleiten ehrenamtliche Pfleger oder nahe Angehörige geliebte Menschen am Ende deren Lebens, wenn die Behörden wegen der Corona-Pandemie Kontaktsperren verhängt haben? Wir sprachen mit der leitenden Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes Gauting, der Palliativ-Care-Fachkraft Marion Jettenberger.

Gauting– Frau Jettenberger, wie betreuen Sie derzeit Ihre schwerkranken Patienten zu Hause oder in Altenheimen trotz Kontaktverbots?

Am Anfang der Corona-Krise hatte das zuständige Bayerische Staatsministerium uns ehrenamtlichen Hospizhelfern den direkten persönlichen Kontakt bei der Sterbebegleitung tatsächlich verboten. Aber nachdem viele Hospizdienste die große Not der Sterbenden vermittelt hatten, gab es eine Lockerung. Im Einzelfall, von betroffenen Menschen in großer Not, dürfen wir nun Palliativfachkräfte oder ehrenamtliche Hospizbegleiter ausnahmsweise einsetzen – aber nur im häuslichen Umfeld.

Wie funktioniert das in der Praxis?

Weil ich normalerweise nur öffentliche Verkehrsmittel nutze, hat uns eine Starnberger Autovermietung jetzt einen Pkw gesponsert. Mit dem Wagen fahre ich zu den Schwerkranken, die wir begleiten. Dabei habe ich natürlich Hand- und Mundschutz. Eine alleinstehende, schwer kranke Frau, die nicht mehr selbstständig ihre Haustüre öffnen kann, lässt zum Beispiel über ihren Balkon einen Korb herunter, und ich lege da Lebensmittel oder Klopapier hinein. Danach unterhalten wir uns noch ein wenig. Ich habe jetzt auch einen Campingstuhl dabei, sodass ich etwas bleiben kann. Später rufe ich die Dame an, damit wir auch Intimes besprechen können, was die Nachbarn nicht mithören sollen.

Wie begleiten die Ehrenamtlichen in dieser ungewöhnlichen Situation Sterbende und Schwerkranke?

Unsere 50 Hospizbegleiterinnen und -begleiter schreiben den zu betreuenden Menschen in den für Besucher gesperrten Seniorenwohnheimen – zum Beispiel im Marienstift Gauting, in Maria Eich Krailling, im Rummelsberger Stift Starnberg und Söcking – persönliche Briefe. Demenz-Patienten, die wir betreuen und die wegen ihrer Erkrankung nicht mehr lesen können, schicken wir Bilder. Drei Lehrerinnen haben mit ihren Schulklassen Postkarten gestaltet mit Grußbotschaften zum Frühling an die alten Menschen. Und eine Frau hat mir gerade wunderschön gestaltete Osterkarten ins Büro des Ambulanten Hospizdienstes gebracht. Die übergebe ich Demenzkranken. Wir haben bestimmt um die 500 Briefe und Postkarten, die wir an Menschen in Altenheimen oder Schwerkranke zu Ostern verschicken. Ich erlebe hier ringsum eine große Hilfsbereitschaft – von Frau Lobisch, die zugunsten des Hospizdienstes Schutzmasken näht, bis hin zur Autovermietung. Davon bin ich sehr berührt.

Und wie erleben Sie Ihre Patienten, die Sie mit Schutzmaske und im Zwei-Meter-Abstand besuchen?

Ich habe da einen etwa 60 Jahre alten Lungenkranken, kein Coronafall, der mit mobilem Sauerstoffgerät und Schutzmaske in seinen Garten hinaus kann. Der scherzt sogar: „Sie müssen zu mir nicht vermummt kommen. Denn ich erlebe eh meine letzte Bonuszeit.“ Eine andere schwer erkrankte Dame leidet und weint sehr viel. Diese Frau würde ich gerne mal berühren, in den Arm nehmen, ihr die Hand geben. Dass das nicht geht, schmerzt mich schon und nimmt mir manchmal selber die Luft.

Wie gehen Angehörige damit um, wenn sie ihre im Sterben liegenden Eltern am Lebensende noch nicht einmal mehr sehen dürfen?

Ich hatte eine 78-jährige Schwerkranke, die ich begleitet habe. Ich habe deren Kinder informiert, dass ihre Mutter im Sterben liegt, und versucht, sie davon zu überzeugen, dass sie mit der Sterbenden über Whatsapp sprechen. Denn die Frau verbrachte ihren Lebensabend in einem Betreuten Wohnen mit Kontaktverbot. Doch die beiden Töchter hatten eine Idee, wie sie ihrer sterbenden Mutter doch noch beistehen können. Der Mann einer der Töchter kam mit dem Bagger und hievte seine Frau und deren Schwester mit der Schaufel hoch zum Balkon des Zimmers der sterbenden Mutter. So konnten die Kinder Abschied nehmen.

Was macht das Kontaktverbot mit Ihnen?

Ich habe meine größte Not bei der letzten Begleitung von Menschen ohne Berührung. Ich bin doppelt so erschöpft wie normal. Es ist ja die Hölle, wenn deine Mama stirbt und du nicht wie die beiden mit der Baggerschaufel zur Mutter hochgehievten Töchter am Sterbebett Abschied nehmen kannst. Auch die anschließende Trauerbegleitung der Angehörigen wird schwierig.

Von Christine Cless-Wesle