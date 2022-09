Hinter den Kulissen einer Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Gauting servierte am Samstag einen Vorgeschmack auf das, was sich bei anderen Feuerwehren im Landkreis am eigentlichen bayernweiten Tag der Langen Nacht der Feuerwehr, am 24. September, alles abspielen kann.

Gauting – „Wir wollten diesen traditionellen Termin im Ferienprogramm nicht sausen lassen“, sagte Vorsitzender Martin Strasser bei der ersten „Langen Nacht“ einer Feuerwehr im Landkreis am Samstag in Gauting und erklärte damit, warum die bayernweite Aktion in Gauting zwei Wochen früher stattfindet als bei den Nachbarn. Trotz Regen hatten sich gleich zum Auftakt zahlreiche Eltern mit Kindern in der Halle des Gerätehauses versammelt.

„Hautnahe Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr, Vorführungen von Einsatzszenarien und beste Unterhaltung bei Musik, Essen und Getränken“ versprachen die Gautinger Freiwilligen in der Einladung, und es war nicht zu viel versprochen. Gleich am Hof-Eingang beeindruckte die ausgefahrene Drehleiter, die bis auf 32 Meter Höhe ausfahrbar ist.

Gleich zu Beginn füllt sich der Hof. Vor dem in Gauting stationierten Landkreis-Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) hat sich bereits eine Warteschlange gebildet. Selbst Kleinkinder wie der einjährige Milan wollen einmal im Führerhaus Platz nehmen. Den Jungferneinsatz hatte der GW-G im März beim Gefahrgut-Austritt in der Molkerei Scheitz in Andechs.

Als der Regen einsetzt, verlagert sich das Geschehen schnell in die Halle, in der statt Einsatzfahrzeugen Biertische aufgestellt waren und der Duft frischer Pommes und Getränke zum Verweilen einluden. In der Halle erinnert Strasser daran, dass die Feuerwehr Gauting am 17. November 1872 gegründet wurde. Eigentlich sollte auch dies heuer groß gefeiert werden, musste aber auf 2024 verschoben werden (wir berichteten). Aktuell hat die Gautinger Wehr mit den beiden Kommandanten Alexander Jung, Stellvertreter Roman Kernbach zwei hauptamtliche Gerätewarte, sowie 88 ehrenamtliche Aktive und 29 Jugendliche. „Damit sind wir eine der größten Jugendfeuerwehren im Landkreis und sogar bayernweit“, freute sich der Vorsitzende.

Bei Disco-Sound, mit Lichtershow und unter Applaus verwandelte sich Einsatzleiter Markus Thugut in einen launigen Moderator, als sich die „Modenschau“ in der voll besetzten Halle ankündigte – mit einem behelmten Atemschutzgeräteträger in voller Montur, der mit Messuhr, Pressluftatmer und Zehn-Kilo-Gewand insgesamt an die 40 Kilo Gepäck auf dem Laufsteg mit sich schleppt, und deshalb vielleicht nicht ganz so grazil wie eine Heidi Klum daher schwebt. Weitere „Models“ erscheinen in silbernen Hitze-, Chemie- und weißen Strahlen-Schutzanzügen folgen. Anzüge, aus denen ihre Träger gar nicht so einfach allein rauskommen, erklärt Thugut. Beim Einsatz in der Molkerei Andechs seien gleich 17 dieser 4000 bis 5000 Euro teuren Anzüge im Einsatz gewesen.

„Zehn Meter geh, ja mei is des schee“ – zum Lied der „3 Zillertaler“ betritt zum Finale ein Jugend-Feuerwehr-Trio den Laufsteg. Dabei auch der 15-jährige älteste Sohn von Dr. Tobias Eisele, der die Erste-Hilfe-Fortbildungen in Gauting leitet. Ob auf der Drehleiter oder tanzend – bis 23 Uhr wurde gefeiert. In zwei Jahren zum Jubiläumsfest gibt es dafür vielleicht mehr Platz, so dass mit dem Zimmerbrand nicht mehr zur Polizei ausgewichen werden muss. Zumindest wird ein Ersatz für die beengte Örtlichkeit an der Münchener Straße schon gesucht.

