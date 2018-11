Werbeschild verstößt gegen Ortssatzung

Zwei Hinweisschilder machen auf das Restaurant „Gennaro“ im Salettl im Gautinger Schloßpark aufmerksam. Eines muss wieder abgebaut werden.

Gauting– „Klein und fein“ sei die Werbung für das Restaurant „Gennaro“ im gemeindlichen Schlosspark-Salett, lobte Wolfgang Meiler (BiG) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Deshalb sei das Hinweisschild auf das Lokal an der Einmündung zur Straße Am Schlosspark durchaus gerechtfertigt. Das gelte auch für das zweite Schild an der Planegger Straße bei der Schlosspark-Brücke. Dem pflichtete Beatrice Cosmovici (Grüne) bei. Doch Bürgermeisterin Dr, Brigitte Kössinger war da anderer Meinung. Das Schild mit dem Hinweis „Salettl Ristorante Gennaro“ Am Schlosspark widerspreche der gemeindlichen Werbeanlagensatzung. Wo es angebracht sei, befinde man sich an der Zufahrt zum Lokal. In der Satzung aber sei festgelegt, dass die Werbeanlage nur direkt an der Gaststätte angebracht werden dürfe, „dort, wo die Leistung erbracht wird“. Andernfalls „haben wir bald einen Schilderwald“, fürchtete CSU-Fraktionssprecherin Eva-Maria Klinger. Auch dem Friseur, Blumenladen, Lebensmittelgeschäft und Physiotherapeuten an der Stockdorfer Bahnstraße sei die Zustimmung zu solcher Werbung verweigert worden. Ausnahmen gebe es nur für Kirchen und Notdienst-Apotheken, ergänzte Kössinger.

Mit 8:4 Stimmen beschloss das Gremium, dass der Hinweis an der Straße Am Schlosspark abmontiert werden muss. Nur an der Planegger Straße sei das Schild satzungskonform: Am östlichen Eingang, wo nur die Fußgänger-Brücke zum Schlosspark führe, vermute niemand einen Zugang zum „Gennaro“, so die Bürgermeisterin.

Von Christine Cless-Wesle