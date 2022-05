Hund beißt Reh tot: Jagdaufseher appelliert an Halter

Rehe werden gerade seit Beginn der Pandemie noch öfter Opfer von freilaufenden Hunden.

Nach dem Fund eines von einem Hund zu Tode gebissenen Rehs bei Buchendorf appelliert Jagdaufseher Johannes Schrüfer an die Vernunft der Hundehalter. Einige ignorieren jedoch die Schilder mit dem Anleinhinweis.

Buchendorf – „Bitte nehmen Sie Ihre Hunde an die Leine“, appelliert der Buchendorfer Jagdaufseher Johannes Schrüfer (82) an die zahlreichen Hundehalter, die täglich rund um den Gautinger Ortsteil unterwegs sind. Hintergrund: Am Freitag hatte eine Reiterin im Biotop am Waldrand Leutstettener Weg ein gerissenes Reh entdeckt. Die Bisse am Hals zeigten „mit hoher Wahrscheinlichkeit“, dass ein frei laufender Hund das Tier zu Tode gebissen hat, so der erfahrene Jäger.

Im hohen Gras am Waldrand dort habe er auch Kampfspuren entdeckt, berichtet Schrüfer. Er vermutet, dass der Hund das Reh erst gehetzt, dann mit ihm gekämpft und es schließlich zu Tode gebissen hat. Die „Einstichbisse“ am Hals stammten eindeutig von einem Hund, der seiner Beute im Wortsinne „an den Kragen geht“, sagt er. An dem toten Reh hatte sich auch ein Fuchs gütlich getan. Denn wie die Rehgeißen hätten auch Füchsinnen gerade Junge geworfen und gingen auf Beutezug.

Der Grundeigentümer des dortigen Biotops am südlichen Buchendorfer Waldrand habe ihn nach dem Fund zur Begutachtung geholt, berichter Schrüfer. Aufnahmen des gerissenen Rehs stammen von Felix Limmer aus Buchendorf, der am Freitag ebenfalls vor Ort war.

Mehrere Fälle in der Pandemie

„Mit tut es leid um das Reh“, sagt Schrüfer. Er sei gerade täglich im Gemeindewald und spreche Hundehalter freundlich an, dass sie ihre Tiere an die Leine nehmen sollen. Schon im Frühjahr 2021 habe ihm eine Joggerin ein tot gebissenes Kitz gemeldet. Heuer habe er das erste Rehkitz bei Buchendorf am 9. Mai auf der Wildkamera entdeckt. Die Geißen legten ihre Kitze nur in der Wiese ab, erklärt der Jäger. Renne dort ein frei laufender Hund umher, habe dieser leichte Beute.

Dabei wisse „eigentlich jeder und jede“, dass die Ricken ihre Kitze im Mai setzen und dann bis etwa Dezember säugen müssen. Unlängst habe er einen Hundehalter ansprechen müssen, der seinen Jagdhund-Mischling frei durch eine Wiese mit Kitzen habe laufen lassen. Auch in der Zeit, in der Geißen hochträchtig nicht mehr schnell fliehen könnten, müssten Hunde, „mit 60 bis 80 Prozent Wolfsanteil“ unbedingt an die Leine, „damit sie nicht auf Wildfährte gehen“, bittet Johannes Schrüfer um Rücksicht.

Zum Schutz der Kitze habe er immer wieder Schilder zur Anleinpflicht aufgestellt. Doch manche Halter hielten sich nicht daran, denn für einige sei ihr Hund besonders seit Corona „der große Liebling“ oder gar „der Partner“.

