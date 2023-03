Würmufer Stockdorf: Ideen der Räte bleiben in der Schublade

Hat eine Vision für das Würmufer: Andreas Hitzler, Sprecher der Erbengemeinschaft, die das bald frei werdende Stanz-Schmidt-Areal in Stockdorf neu bebauen will, präsentierte im Mai 2022 erste Pläne. © Dagmar Rutt

Bevor am Samstag die Details eines Wettbewerbs zum Stanz-Schmidt-Areal vorgestellt werden, sollten die Gemeinderäte ihre Vision präsentieren. Doch die Ergebnisse ihres Workshops bekamen die Besucher des Bauausschusses am Dienstag nicht wie angekündigt zu sehen.

Gauting – Im Vorfeld der Infoveranstaltung zum Architektenwettbewerb „Stockdorf – Neues Leben an der Würm“ war das Bürgerinteresse an der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend unüblich hoch. Etwa 20 Zuschauer wollten hören, wie sich die Gautinger Gemeinderäte die Zukunft des Areals der Firma Stanz Schmidt, gelegen an der Würm in Stockdorf zwischen Baierplatz und Schulersteg, so vorstellen. Doch die Zuhörer warteten vergebens auf die Präsentation. Somit gibt es vorerst nur die Vorschläge aus dem Architektenwettbewerb, die am Samstag 4. März, von 11 bis 15 Uhr in der Stockdorfer Grundschule vorgestellt werden.

Anlass des Wettbewerbs sind die Pläne der Erbengemeinschaft Santini um den Sprecher Andreas Hitzler, die eine Neubebauung des Fabrikgeländes am Baierplatz in Stockdorf plant. Das Unternehmen Stanz Schmidt will seinen Sitz in das Gewerbegebiet „Gautinger Feld“ verlegen. Auf dem 1,3 Hektar großen Areal auf der Ostseite ist künftig Wohnen und Arbeiten vorgesehen. Auf der im regionalen Grünzug gelegenen Westseite zwischen Harmsplatz und Bennosteg plant die Erbengemeinschaft Wohnbebauung. Im Gegenzug sollen die unzugänglichen privaten Würmuferbereiche geöffnet werden.

Vorliegendes Papier reicht dem Bauausschuss nicht

Beim Stockdorfer Ortsfest im vergangenen Mai wurden die Pläne erstmals vorgestellt. Danach hat der Bauausschuss den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München mit einem Architektenwettbewerb beauftragt. Parallel dazu sollten die Gemeinderäte ihre Visionen für das Gebiet entwickeln. Die Ergebnisse des nicht-öffentlichen Workshops hatte Anette Derksen (Grüne), Ratsreferentin für Ortsentwicklung, in einem mehrseitigen Papier für die Sitzung am Dienstag zusammengefasst. Doch die Ideen seien noch nicht entscheidungsreif, sagte Vize-Bürgermeister Dr. Jürgen Sklarek, der die Sitzung leitete. „Wollen Sie, dass Ihre Visionen so veröffentlicht werden?“, fragte er in der Sitzung am Dienstag.

Der Stockdorfer Michael Vilgertshofer (CSU) war klar dagegen. Im vorliegenden Papier sei einerseits zu viel Planerisches enthalten, andererseits ein „nicht machbarer“ durchgängiger grüner Weg mit Fahrradstraße vom Baierplatz über den Schulersteg bis hin zum Schlosspark. Deshalb plädiere er dafür, dass die unterschiedlichen „Träume“ auf einer eigenen DIN-A-4-Seite zusammengefasst würden. Das fand Sklarek schwierig. Er sagte, es sei ein Dilemma, dass in dem Papier neben konkreten Planungen auch Träume enthalten seien, wie etwa ein Biotop am Westufer, bei dem die Eigentümer nicht im Boot seien. Doch das sei ja „eine Vision im Futur zwei für die Zukunft“, erklärte Derksen. Sie habe nur die Beiträge der Ratskollegen zusammengefasst.

Vilgertshofer erwiderte, im Gegensatz zur Idee eines verkehrsberuhigten Bereichs zwischen Bennosteg und Baierplatz gebe es zur „grünen Vision“ des Würmufers auf der Westseite keinen Konsens im Gemeinderat. Sklarek zog den Beschlussvorschlag zur gemeindlichen Vision danach zurück und verwies ihn zur weiteren Beratung in die Fraktionen. (cc)