Realschul-Abschluss: „Ihr seid ein herausragender Jahrgang“

Feier in Gauting

Die Realschule Gauting hat 146 Absolventen verabschiedet. Ein ausgesprochen guter Jahrgang: 25-mal stand die Eins vor dem Komma.

Gauting – Der rote Teppich war ausgerollt: Die Staatliche Realschule Gauting hat am Freitag 146 Absolventinnen und Absolventen feierlich verabschiedet. Der scheidende Schulleiter Manfred Jahreis zollte ihnen großen Respekt: „Ihr seid ein herausragender Jahrgang“, sagte er in seiner Rede in der mit kunterbunten Luftballons geschmückten Aula. Dafür sprechen auch die Noten: 25 Prüflinge haben eine Eins vor dem Komma. Benjamin Mau erreichte sogar „den Traumschnitt“ von 1,0 in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch sowie Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen.

Schülersprecherin Francesca Lechler dankte dem Lehrerkollegium, aber auch den versammelten Eltern unter den 650 Festgästen. „Sechs Jahre, manche auch mehr, haben wir Höhen, Tiefen, Erfolge und Niederlagen erlebt“, sagte sie. Schon am zweiten Schultag sei Konrektor Reinhard Schlamp mit einem Rollkoffer voller Tablets angerückt. Diesen sei es zu verdanken gewesen, dass der Distanzunterricht während der Corona-Pandemie geglückt sei. Ausreden wie „kaputte Mikros“, „defektes WLAN“ oder anderes hätten die Lehrer nicht akzeptiert. Nach den Gruppen-Reisen nach Kroatien und zum Bergwandern in Südtirol sei der Zusammenhalt noch größer gewesen als zuvor. Dafür gab es rauschendem Beifall aus den ersten Reihen, wo die festlich gekleideten Absolventinnen und Absolventen versammelt waren.

Schulleiter: „Optimale Vorbereitung aufs Berufsleben“

Manfred Jahreis erklärte die erzielten Topresultate auch mit dem Engagement des Lehrerkollegiums – das auch Förderunterricht am Wochenende oder in den Ferien angeboten habe. Angesichts des Fachkräftemangels sei der Realschulabschluss die „optimale Vorbereitung aufs Berufsleben“, betonte Jahreis in seiner letzten Rede als Schulleiter. Diese Erkenntnis komme mittlerweile auch in der Gesellschaft an. Denn 50 Prozent aller Studierenden in Bayern hätten kein gymnasiales Abitur.

Im Widerspruch zu den medialen Unkenrufen, wonach die „Generation Z“ oder „Generation Youtube“ wegen der Pandemie verloren sei, versicherte Jahreis: „Ihr seid eine Spitzengeneration.“ Denn: „Ihr habt euch impfen lassen, um die Alten zu schützen, Masken getragen und Distanzunterricht akzeptiert, um euch gegenseitig zu schützen.“ Außerdem seien bereits drei Wochen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an der Realschule 15 000 Euro gesammelt worden.

Zum Abschluss seiner Rede gab Jahreis seinen Ex-Zöglingen einen eingespielten, von Optimismus getragenen Song von Peter Fox mit auf den Weg. Darin heißt es: „Alle malen schwarz, ich seh’ die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind… Weil wir die Zukunft sind, seh’ ich die Zukunft pink.“ (cc)