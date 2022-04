Im Gautinger Bosco: Mit Musik gegen die Schrecken des Kriegs

Teilen

Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe: Titus Waldenfels, Stefan Berchtold und Erik Berthold eröffneten das „Gauting Live“-Event am Freitagabend im Bosco. Die Zuschauer spendeten 1500 Euro. © Andrea Jaksch

1500 Euro Spenden für die Ukraine-Hilfe sind durch das Konzert von „Gauting live“ am Freitag zusammengekommen. Es war ein bewegender Abend im Bosco.

Gauting – 1500 Euro sind beim Benefiz-Konzert von „Gauting live“ für die Ukraine am Freitagabend und übers Wochenende auf der Internetseite gauting.live zusammengekommen. Noch übers Wochenende war der Spenden-Button auf der Homepage aktiv. „Danach reichen wir die Spenden an den Helferkreis Asyl Gauting und ,Direct Aid Ukraine‘ weiter“, sagte Mitveranstalter und Kulturreferent Gemeinderats-Kultur-Referent.

Es war ein anrührender Abend von Kulturplattform und „Gauting live“ im Bosco-Saal, der auch im Internet übertragen wurde. Die Bands von Erik Berthold und Stefan Berchtold begeisterten ihr Publikum mit Country-, Folk- und Jazz-Einlagen. Koordinatorin Christiane Schmidt von der Unterstützergemeinschaft Ukraine-Gauting/Stockdorf appellierte eindringlich an die Gautinger. Da am Ort bereits 247 geflüchtete Ukrainer lebten, benötige der Förderverein Asyl nicht nur Spenden, sondern auch weitere Ehrenamtliche, die beim Übersetzen, Deutsch lernen, bei der Jobsuche oder Behördengängen helfen.

Stefan Berchtold und Co-Moderatorin Victoria Wechtl begrüßten die Gäste online und im Saal. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir uns aus so einem traurigen Anlass wiedersehen, aber jetzt leben europäische Mitbürger in einer Realität, die sich Krieg nennt“, sagte Berchtold. Der Profi-Bassist stand am Freitagabend in mehreren Funktionen auf der Bosco-Bühne – als Moderator, Bandleader und Kulturreferent des Gemeinderats. Erik Berthold mit seinen „Peacemakers“ (Friedensstiftern) und dem Profimusiker Titus Waldenfels eröffneten das Konzert mit einem Song von Johnny Cash.

Claudia von Maltitz vom Verein Förderkreis Asyl Gauting appellierte auf der Bühne eindringlich an die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Sie danke den Gautingern und Stockdorfern für ihre bisherige große Hilfsbereitschaft. Doch am Ort wohnten bis heute insgesamt 175 anerkannte Geflüchtete als so genannte Fehlbeleger zu 88 Prozent in Gemeinschaftsunterkünften, weil sie keine Wohnung fänden. „Wir sind allen verpflichtet“, betonte von Maltitz. Aktuell kümmere sich Koordinatorin Schmidt deshalb über das erweiterte Netzwerk Ukraine- Gauting/ Stockdorf um die Menschen, die aus ihrer zerstörten Heimat fliehen mussten.

Allein 115 Ukrainer sind aktuell Gautinger Mehrgenerationen-Campus des BRK untergebracht, sagte Schmidt. 130 Geflüchtete aus der Ukraine seien privat untergekommen, sieben im Kloster Buchendorf. Hinzu kämen demnächst 120 geflüchtete Ukrainerinnen, die der Landkreis im stillgelegten Fabrikgebäude AOA Gauting unterbringen will. Gauting müsse sich also auf 400 Geflüchtete aus der zerstörten Ukraine einstellen. Der Bedarf an finanzieller, aber auch an tatkräftiger Unterstützung durch Ehrenamtliche sei enorm.

Aus Wien wurde Carola von Herder zugeschaltet. Die in London ausgebildete Profi-Tänzerin lebte einst in Stockdorf und ist vor 15 Jahren nach Odessa emigriert. „Die Menschen dort sind schutz- und mittellos“, sprach die Tänzerin in die Kamera: „Die in Odessa zurückgebliebenen Menschen können nicht einkaufen, haben kein Einkommen, können weder Heizung noch Strom bezahlen.“ Deshalb unterstützt Carola von Herder, die früher selbst im Gautinger Bosco auftrat, über ihre Privatinitiative „Direct Aid“ gezielt ihre Künstlerkollegen in Odessa mit Lebensmitteln. „Es zähle jeder Cent“, sagte die nach Wien emigrierte Choreographin.

Zum Finale des Benefiz-Konzerts bringt Sängerin Jane Höchstetter eine großartige Show auf die Bosco-Bühne. Nur eines war schade: Dieses zweite, sehr spontan angesetzte Ukraine-Benefizkonzert „Gauting live“ war nach dem vorangegangenen Event mit Weltklasse-Geigerin Julia Fischer leider nicht ausgebucht, wie Bosco-Managerin Amelie Krause bedauert.

Christine Cless-Wesle