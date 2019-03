Das alpenländische „Wirzhaus“

Die „Würmtal Stub‘n“ sind Geschichte. Im Herzen von Stockdorf öffnet Michael Behringer an diesem Freitag, 1. März, offiziell das „Wirzhaus“.

Stockdorf– Die Sonne unterstützt das frische Gelb an den Wänden der gemütlichen, und sonst holzvertäfelten Gaststube. Draußen sitzen an diesem frühlingswarmen Nachmittag schon die ersten Gäste. Doch erst am heutigen Freitag, 1. März, 18 Uhr, wird das neue „Wirzhaus“ am Baierplatz in Stockdorf offiziell eröffnen.

Mitten im Ort, in den ehemaligen „Würmtal-Stub‘n“, bietet Koch Michael Behringer ab sofort bayerisch-österreichische Alpenküche – und ein „Wohnzimmer“ für die Würmtaler. „Ganz lecker ist der Markt-Salat mit Backhendl-Brust“, schwärmt die zweifache Mutter. Mit Ehemann und den Kindern ist die Stockdorferin, die „gleich um die Ecke wohnt“, zum Probeessen ins „Wirtzhaus“ gekommen. Heike – ihren Nachnamen möchte sie nicht nicht in der Zeitung lesen – hält einen angeregten Schwatz mit „der Hex‘“ am Tresen. Die Hexe mit dem langen roten Haar heißt mit bürgerlichem Namen Birgit Luft: Im „Wirzhaus“ steht die vierfache Mutter und gelernte Kinderpflegerin Koch Behringer als Restaurantleiterin zur Seite. Den Würmtalern ist „die Hex‘“ aus Stockdorf schon bekannt. Brigit Luft vom gleichnamigen Transport-Unternehmen arbeitete früher in den Musikkneipen Schlosscafé Gauting, „Schabernack“ Krailling und „Baumhäusl“ Stockdorf als Service-Kraft.

Koch Michael Behringer. ist in Krailling aufgewachsen, erzählt der 51-Jährige. Nach Kochlehre in einem Ein-Sterne-Restaurant in München und Zivildienst stand der Würmtaler auch in der Küche von Promi- und Sternekochs Alfons Schuhbeck in Waging am See. Mehr als vier Jahre arbeitete Behringer in Österreich, unter anderem bei einem „Hauben“-Koch am Traunsee. Von dort hat der Kraillinger seine österreichischen Originalrezepte mitgebracht. Etwa Knödel-Varianten mit duftendem Thymian und Zitrone. Veganern bietet der neue Wirt des „Wirzhauses“ auch Ofen-Kartoffeln mit Kräuterschmand.

„Die Rahmenbedingungen sind in Ordnung“, betont der Gastronom. Deshalb habe er gleich zugegriffen, als ihm seine Würmtaler Freundes-Clique erzählte, dass die bisher von Gerhard Schober betriebenen „Würmtal Stub‘n“ (wir berichteten) am Baierplatz in Stockdorf leer stehen. Nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit ist das Lokal der Brauerei Aying renoviert. Die Wände sind in sonnigem Gelb getüncht, die entrümpelten, offenen Fenster Richtung Baierplatz erstrahlen in neuem Glanz. Auch die Holz-Tische sind sauber abgehobelt. Einigen Tischen hat l Behringer neue, bunt bemalte Platten im Nostalgie-Look verpasst. Geglückt ist so die gemütliche, locker bestuhlte Atmosphäre im „Wohnzimmer“ mit bis zu 50 Plätzen. Draußen im Garten unter den grünen Brauerei-Schirmen locken weitere 50 Plätze.

„Jeder, der vorbeifährt sieht gleich, ob im Wirzhaus was los ist“, sagt der Gastronom. Auch auf ein Bier oder auf einen wohl schmeckenden Bio-Schwarz-Tee mit Schoko-Minze kann der Gast vorbeischauen – und Würmtaler treffen. Übrigens: Den Namen „Wirzhaus“ hat „die Hex‘“ bei einer Umzugsfahrt ins österreichische Linz entdeckt. „Das passt ja auch zu meiner Alpenküche“ mit Schlupfkrapfen, ergänzt ihr Chef Michael Behringer lachend – und fügt gleich hinzu: „Für mittags suchen wir noch eine Servicekraft.“

Von Christine Cless-Wesle