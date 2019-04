Buchendorfer Maibaum zieht um

Wo der neue Buchendorfer Maibaum bis zu seiner Aufstellung am 1. Mai lagert, das verrät Ortssprecher Christian Ruhdorfer natürlich nicht. Dafür teilt er mit, dass der Maibaum heuer einen neuen Standort bekommt – und zwar vor dem Feuerwehrhaus an der Forstenrieder-Park-Straße.

Buchendorf–Gut versteckt haben die Buchendorfer ihren neuen Maibaum. So gut, dass er auch vor den „langen Fingern“ der berüchtigten Könige der Maibaumdiebe, den Burschen aus Unterbrunn, sicher sein sollte, hofft Ortssprecher Christian Ruhdorfer. Dennoch gibt es eine neue Nachricht zu vermelden: Den Maibaum werden die Burschen und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erstmals an der Forstenrieder-Park-Straße aufstellen.

Auf dem Platz vor dem Buchendorfer Feuerwehrgerätehaus ist das Fundament für den Baum schon zu sehen. Allerdings noch mit Bauzaun gesichert. Denn die abschließenden Arbeiten erledigt Gartenbauer Matthias Heller erst in den nächsten Tagen, sagt Ruhdorfer.

Warum der Standortwechsel nötig geworden ist, muss man dem Vorsitzenden des Feuerwehrvereins und Zimmerer, der im Hauptberuf für die Technik im Gautinger Freibad zuständig ist, nicht aus der Nase ziehen: Schon vor einem Jahr habe der TÜV bei der Prüfung der Standfestigkeit verlangt, dass der bisher im Wirtsgarten des Landgasthofes Haller aufgestellte Maibaum „umgelegt“ wird. Denn der Gesetzgeber verlange, alle fünf Jahre einen Maibaum zu ersetzen, um der Umsturzgefahr vorzubeugen, so Ruhdorfer.

In Buchendorf haben die Maifeiern gegenüber der Alten Schule Tradition. „Seit meiner Kindheit steht der Maibaum von Buchendorf in unserem Wirtsgarten“, erzählt der in Buchendorf aufgewachsene Gasthof-Eigentümer Rudolf Haller. Doch im Wirtsgarten an der Neurieder Straße stehen auch zwei große Schatten spendende Kastanien. Für das Aufstellen eines neuen Maibaumes, sei es traditionell mit Muskelkraft und langen Stangen oder auch mit Hilfe eines Baukrans, hätten die mächtigen Bäume entfernt oder weit zurückgeschnitten werden müssen, erläutert Haller. Deshalb entschieden sich die Buchendorfer Feuerwehrleute und Burschen, den Standort zu wechseln – und sie wählten dafür den gemeindeeigenen Platz vor dem Feuerwehrhaus an der Forstenrieder-Park-Straße. Dort gebe es ausreichend Fläche zum Aufstellen eines Maibaumes.

Die Gäste im Wirtsgarten des Gasthauses Haller müssen also auf den seit den 1960er Jahren gewohnten Anblick des Maibaums verzichten. Doch es ist nicht das erste Mal, dass der Biergarten maibaumlos war. Im Jahr 2012 fiel die Maifeier mit dem Aufrichten eines 30 Meter hohen Baumes in dem kleinen Gautinger Ortsteil aus. Damals hatte ein ortsfremder Waldarbeiter den schon bereitliegenden, langen Fichtenstamm, der ihm beim Holzrücken im Buchendorfer Wald im Weg umging, versehentlich beschädigt. Fünf Meter des 30 Meter langen Holzstammes waren abgebrochen. Und so schnell fanden die Waldarbeiter damals keinen Ersatz. Denn das Malheur passierte kurz vor der Buchendorfer Maifeier.

Doch heuer könnte in Buchendorf am 1. Mai sogar an zwei Orten gefeiert werden, mutmaßt Rudolf Haller. Die Feuerwehrleute und Ralf Boehnert, seit einem Jahr der Pächter und Wirt des Gasthauses Haller, „haben ein sehr gutes Verhältnis“, weiß der Eigentümer der gemütlichen Traditionswirtschaft. Übrigens: Am 20. Mai wird in der Gaststube beim „Haller“ die Buchendorfer Bürgerversammlung stattfinden.

Von Christine Cless-Wesle